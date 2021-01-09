Kurtuluş Savaşı Şehidi Yahya Kaptan için Dilovası Tavşancıl'da Tarihi Anma

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü makale konusu Yahya Kaptan`ın vefat yıl dönümü ile ilgili anıtı başında yapılan anma programı..

Kuvay-i Milliye kahramanı Dilovası Tavşancıllı Yahya Kaptan şehit edildiği Tavşancıl'da anıt mezarında anıldı.

Dilovası Belediyesi ve Gebze Belediyeler Birliği Başkanı Hamza Şair, Yahya Kaptan'ın bölgeyi İngiliz ve Yunan işgaline karşı savunurken 8 Ocak 1920'de şehit edildiğini açıkladı.

Milli Mücadelede Kocaeli

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminde Dilovası, Gebze ve Kocaeli bölgesi, çok önemli görev yapılan bölgemiz Kurtuluş Savaşı yıllarında, İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgal edilen Gebze ve Kocaeli bölgesinde büyük mücadeleler verildi.

Kocaeli'de Milli Mücadele yılları ile ilgili yeterli çalışma ve toplantı düzenlenmemesi çok büyük bir eksiklik.

8 Ocak Cuma günü saat 11'de, Yahya Kaptan'ın şehit edilişinin 101. yıl dönümü dolayısı ile Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nde düzenlenen anma toplantısına, gazeteci ve belgeselci olarak bizde katkı verdik.

Dilovası Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan anma toplantısında, sunuculuk görevi yaparak geçmişimize karşı vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.

Kocaelili Yetkililere Tarihi Görev

Kurtuluş Savaşı Kuvay-i Milliye şehidi Yahta Kaptan'ı anma toplantısında, gözlerim Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, STK temsilcilerini ve basın mensuplarını aradı.

Çalışan Gazeteciler günü toplantılarında yüzlerce gazeteci salonları doldurmakta, ancak bu önemli anma gününde sadece TRT Gebze Muhabiri Ümit Ülker Bey vardı.

Keşke, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı, 8 Ocak akşamı ev sahipliği yaptığı Çalışan Gazeteciler günü etkinliğinde, Yahya Kaptan'la ilgili bilgiler verip, yapılan çalışmayı ve töreni fotoğrafları ile ekranda gösterseydi.

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Kurtuluş Savaşı Komutanı Tavşancıllı Yahya Kaptan Kocaeli'den Vefa Bekliyor

Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele yıllarında Kocaeli Gebze ve Dilovası bölgesi, çok sıkıntılı ve zor günler geçirdi.

Stratejik önemi olan bölgeyi önce İngilizler ve sonra da Yunanlılar işgal etti ve bölgede büyük katliamlar yaptılar.

8 Ocak önemli bir gün. Kuvâ-yi Milliye Teşkilatı kurulup, işgalcilere ve Rum çetelerine karşı mücadele veren, Yahya Kaptan'ın Tavşancıl'da şehit edilişinin 101. yıl dönümüne, neden Kocaeli bölgesi ilgisiz kaldı? Bu konuyu işleyerek gündemde tutmaya devam edeceğim...

Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın olmak üzere yetkililerimiz Yahya Kaptan'ın Dilovası Tavşancıl'daki anıt mezarını mutlaka ziyaret ederek Kocaeli’nin verdiği değeri göstermeli.

Geçtiğimiz günlerde, TRT Gebze Muhabiri Ümit Ülker ve Anadolu Ajansı Kocaeli Temsilcisi Şengül Hanım, Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza Şair ve benimle Anıt mezarda söyleşi yaptı. Yahya Kaptan'ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısı Türkiye genelinde tanınmasına vesile olmanın gönül huzuru içindeyim.

Anadolu Ajansı'nın Haberini Sizlerle Paylaşıyorum

Devri Alem Belgesel TV Programı olarak, Dilovası Kültür Mirası Projesi kapsamında Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası ve Yahya Kaptan konusunda belgesel sinevizyonu hazırlayarak kamuoyu ile paylaştık

Dilovası Tavşancıl Kurtuluş Savaşı Komutanı, Yahta Kaptan belgesel sinevizyonunu birlikte izleyelim;

https://m.youtube.com/watch?v=1Ft_l9x-5D0

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Kocaeli Kültür Müdürlüğü Söyleşi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çekim ve yayını gerçekleştirilen TV programına konuk olarak katılıp, Milli Mücadele ve Yahya Kaptan konusu üzerine konuşma yaptım.

Yahya Kaptan'ın vefatının 101. yıl dönümü dolayısı ile 8 Ocak 2021 Cuma günü, İl Kültür Müdürlüğü'nün resmî internet sayfasında saat 19:00`da yayınlanlanan TV programında Milli Mücadelede Kocaeli bölgesi`nin İngiliz ve Yunanlılar tarafından nasıl işgal edildiği, Gebze ve Dilovası bölgesinde yapılan katliamları anlattık. İngilizlerin baskısı ile Kuvay-i Milliye Komutanı Yahya Kaptan`ın nasıl ve neden şehit edildiği konusunda açıklama yaptım, program büyük ilgi gördü.

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Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası

Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası ve Yahya Kaptan konusunda daha önce hazırladığım belgesel sinevizyonunu, Yahya Kaptan'ın vefat yıl dönümü anısına kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Belgesel sinevizyonu birlikte izleyelim

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Anma Toplantısında Tarihçi Recep Kankal Bilgi Verdi

8 Ocak 2021 günü Dilovası Tavşancıl'da düzenlenen anma toplantısında, Dilovası Müftüsü Recep Apaydın'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve yaptığı duadan sonra tarihçi yazar Recep Kankal şu bilgileri verdi;

“...Kocaeli yarımadasında kahramanlıkları ile yakından tanıdığımız, bölgenin kurtuluşunda önemli izleri olan, Nutuk'ta Mustafa Kemal'in övgüyle söz ettiği, Milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan'ı şehadetinin 101.sene-i devriyesinde mezarı başında andık. Günün anlamına binaen Yahya Kaptan'ın Balkanlarda, I. Dünya Savaşında, Irak cephesinde ve Dilovası, Gebze, Hereke, Tavşancıl, Darıca, Değirmençayırı vs gösterdiği başarıları anlattık. Bu vesile ile canları pahasına vatan topraklarını savunan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum...,“ dedi

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Yahya Kaptanı Anma Toplantısına Kimler Katıldı?

Kocaeli bölgesi, Milli Mücadele Kahramanı Tavşancıllı Yahya Kaptan'ın şehit edilişinin 101. yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen anma toplantısına, Kocaeli bölgesi ve basın ilgi göstermese de anma toplantısı Gebze ve Dilovalı yetkililer tarafından ilgi gördü

Anma toplantısına, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bayraklarla süslenen Yahya Kaptan'ın anıt mezarı başındaki törende yapılan konuşmalarda, önemli açıklamalar yapılıp, bilgiler verildi.

Genel Bilgi Verdim

Yahta Kaptan'ı anma toplantısında, Milli Mücadele'de Kocaeli bölgesinin önemi ile ilgili genel bilgi vererek, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu’nun sesinin tüm dünyaya duyurulması için Anadolu Ajansı'nın kuruluş kararının İzmit Sancağı’na bağlı Geyve'de alındığını açıkladım.

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, tarihi olayların ve bölge tarihinin gençlere anlatılması için çalışmalar yaptıklarını, milli mücadelede bölgede çok önemli hizmet veren Yahya Kaptan'ın karargah merkezinin Dilovası Tavşancılda olduğunu, devlet olarak ona sahip çıkacaklarını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli tarih boyu çok önemli olaylara sahne olmuş, Kocaeli'ye adını veren Akçakoca Gazi bölgeyi Osmaneli topraklarına kattığını açıklayarak Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda Kocaeli'nin lojistik üs görevi yaptığını söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tarihten ders ve ibret alınması gerektiğini hatırlatarak, Kuvay-i Milliye komutanı Yahya Kaptan'ın mandacılar tarafından şehit edildiğini açıkladı.

Anma toplantısına ev sahipliği yapan Dilovası Belediye Başkanı ve Gebze Belediyeler Birliği Başkanı Hamza Şair, Yahya Kaptan'ın Dilovası Tavşancıl'daki karargah merkezi ve şehit edildiği evlerin restorasyonun yapılarak müze haline getirileceğini açıkladı.

Anma toplantısına katılan yetkili ve yöneticiler daha sonra Kurtuluş Savaşı Kuvay-i Milliye'nin şehit komutanı Yahya Kaptan'ın anıt mezarını ziyaret ederek, karanfil bırakıp Fatiha okuyup dua ettiler.

1891 yılında Makedonya'da doğan ve 29 yaşında 1920 yılında Kocaeli Dilovası Tavşancıl'da şehit edilen Yahya Kaptan ile ilgili anıt mezarında düzenlenen anma toplantısı ve yapılan konuşmalardan oluşan bir belgesel hazırlayayıp kamuoyu ile paylaşacağız.