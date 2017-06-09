Kürtünlüler Gebze’de İftarda buluşuyor

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat’ın sponsor olduğu ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Dilovası Belediyesi Fatih Meral’in organize ettiği iftar programı Çayırova Şişecam Sosyal Tesislerinde 11.06.2017 Pazar günü gerçekleşecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Meral, “Kürtün Belediye Başkanımız Ahmet Kanat, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova başta olmak üzere Kocaeli ve İstanbul Anadolu yakasında bulunan dernek yöneticileri ve üyeleri ile bir araya gelerek hem hasret gidermek hem de bölgemizde dayanışmanın güzel bir örneğini sergilemek istedi. Bizde kendisine bu güzel düşüncesinden dolayı destek olarak bölgemizde ki tüm Kürtünlü hemşerilerimizi bir araya getirmeye çalışacağız. Onun için bizim ulaştığımız veya ulaşamadığımız tüm hemşerilerimizi düzenlediğimiz iftarımıza davet ediyoruz.”dedi.