Kürtünlüler İftar Programı

Gümüşhane İli Kürtün İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova başta olmak üzere Kocaeli ve İstanbul Anadolu yakasında 3 bin hemşerilerini Çayırova Şişecam Tesislerinde bir araya getirdi.

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat’ın sponsor olduğu ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Dilovası Belediyesi Fatih Meral’in ve Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, Tuzla, Pendik ve Beykoz Kürtünlüler Derneklerinin organize ettiği iftar programı Çayırova Şişecam Sosyal Tesislerinde üçbinin üzerinde bir katılımla gerçekleşti.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Düzenlenen iftar programına Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül, Meclis İdari Amiri Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Osman Köse, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, Kocaeli Vakıf Başkanı, Bursa Gümüşhaneleriler Federasyon Başkanı, STK Başkanları, Kürtün Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Dernek Başkanları, yönetimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN KANAT KATILIMDAN MEMNUN OLDU

Düzenlenen iftarın açılış konuşmasını yapan Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, ““Ramazan insani ve ahlaki erdemlerin daha güçlü bir şekilde hayata yansıdığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, birlik, beraberlik ruhunun canlandığı müstesna bir aydır. Böyle mübarek bir ayda Kocaeli ve İstanbul’da ki hemşerilerimizle böyle güzel bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu gece burada gördüm ki hemşerilerimizin birlik ve beraberliğe ne kadar çok ihtiyacı varmış. Katılımın yüksek olması beni mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyonla bir araya geleceğiz. Daha çok hemşerimizi kucaklayacağız. Ben şimdiden tüm hemşerilerimin mübarek bayramını kutluyorum.”dedi.

RABBİM ÜLKEMİZİ KORUSUN

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise yaptığı konuşmasında “Ramazan ayı paylaşmanın, kardeşlik bağlarının en güçlü olduğu dönemdir. Rabbim bütün günlerimizi Ramazan günlerinde ki gibi yaşamamızı bizlere nasip etsin. Kürtünümüzde, Gümüşhanemizde, Türkiyemizde Ramazan ayını huzurlu bir şekilde geçiriyoruz. Ancak ülkemiz üzerinde bir takım oyunlar oynanmaktadır. 15 Temmuz da yaşadığımız hain saldırı karşısında birlik ve beraberliğini gösteren milli iradesini koyan halkımız boyun eğmemiştir. Milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde. Ülkemizin güneydoğusunda terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelemiz var. Güvenlik güçlerimiz şuanda adeta kuş uçmaz, kervan geçmez dağlarda nöbet tutuyor. Rabbim onları ve ülkemizi daima korusun” diye konuştu.

BİRLİK MESAJLARI VERDİLER

Daha sonra sırasıyla konuşan Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül, Meclis İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’da ülkemizde son dönemde yaşanan olaylara değinerek, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Ramazan ayının ve bayramının tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek katılımın yüksek olduğu etkinliğe katılan tüm vatandaşların bayramını şimdiden kutladılar.

3 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLDU

Üç binin üzerinde vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği iftar programına çok sayıda vatandaş yer bulamayarak geri dönmek zorunda kalırken, iftara katılan davetliler ilahiler ve semazen gösterileri eşliğinde iftarını açarak bol bol hasret giderdiler.