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Kuruçeşme Tramvay Hattında Gece Mesaisi

İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında ilk yaya üstgeçidinin montajı hafta sonu gece mesaisinde yapıldı

Kuruçeşme Tramvay Hattında Gece Mesaisi

03 Ekim 2021 Pazar 16:04

 

Plajyolu’ndan Kuruçeşme’ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu’nun bir bölümü yeni yerine alınmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri şimdi de proje kapsamındaki iki yeni yaya üstgeçidinden birisinin montajını gerçekleştiriyor. Gece saatlerinde başlayan montaj çalışmaları 3 Ekim Pazar günü akşam saatlerine kadar sürdü.

 

63 METRE UZUNLUĞUNDA 

Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında çelik malzemeden iki yeni yaya üstgeçidi inşa ediliyor. İş dahilinde yaya üstgeçitlerinden 63 metre uzunluğundaki ilkinin ana platform montajı yapıldı. 2 Ekim Cumartesi günü gece 23.00 saatlerinde başlayan çalışmalar 3 Ekim Pazar günü akşam saatlerine kadar sürdü. Ana gövde montajı sonrasında üstgeçitte korkuluk, merdiven, asansör ile zemine ahşap kaplama imalatları gerçekleştirilecek. İzmit Lisesi önüne inşa edilecek diğer yaya üstgeçidinin ise ayak temel çalışmaları yapılıyor.

 

290 METRE UZUNLUĞUNDA TRAMVAY ÜST GEÇİDİ

Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. Tramvay üst geçidinin orta ayaklarının inşası için fore kazık imalatı yapılıyor.

 

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak.

 

 

 









 

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