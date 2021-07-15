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Kuruçeşme Tramvay Hattında TMT Serimine Başlandı

Pilajyolu’ndan Kuruçeşme’ye uzanacak olan tramvay hattı kapsamında yeni yapılan yola TMT serimi başladı

Kuruçeşme Tramvay Hattında TMT Serimine Başlandı

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:22


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Plajyolu-Kuruçeşme tramvay hattında ekipler yoğun mesaisini sürdürüyor. Büyükşehir’in Plajyolu’ndan Kuruçeşme’ye uzatacağı tramvay hattı kapsamında yapılan yeni yolda TMT serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmasına başlanacak.

 

ARAÇLAR YENİ YOLU KULLANACAK

Tramvay hattının güzergâhı olan eski yol, yapımı süren yeni yolun tamamlanması sonrası kapatılacak. Kuruçeşme’ye araç trafiği batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinde yapılan yeni yolla sağlanacak. Mevcut yoldan tramvay hattı geçecek.

 

YOL GENİŞLETİLİYOR

İzmit İlçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. İzmit batı gişelerinden Kuruçeşme’ye giden 900 metre uzunluğundaki yolda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni yolda duvar imalatları, menfez yapımı ve elektrik ile MOBESE hatlarının deplase çalışmaları da  sürüyor. 

 

İKİ ŞERİT DAHA EKLENECEK

Ekstra 2 şerit daha eklenerek genişletilecek ve asfaltlanacak yeni yoldan Kuruçeşme, Derince ve Körfez istikametine D-100 üzerinden araç trafiği akışı sağlanacak. Çalışma kapsamında Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenirken mevcut araç trafiğinin aktığı yoldan tramvay hattı geçecek.

 

ESKİ YAYA KÖPRÜLERİ YIKILACAK

Kuruçeşme girişte Gümüşhaneliler Vakfı’nın önünde ve İzmit Lisesi önündeki eski köprüler yıkılarak yerlerine çelik konstrüksiyon iki yeni yaya köprüsü inşa edilecek. yaklaşık 59 metre çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek Acıbadem yaya köprüsü ve İzmit Lisesinin önünde de 52 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyondan yeni yaya köprüsü yapılacak.

 

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet Trafo Merkezi kurulacak. Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 6 adet trafo merkezi hizmet verecek.











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