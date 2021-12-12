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Kuruçeşme Tramvay Projesi Betonarme İmalatlarıyla Sürüyor

Kuruçeşme Tramvay Projesi, tramvay köprü viyadüğü, alt ve üstyapı çalışmaları ile devam ediyor

Kuruçeşme Tramvay Projesi Betonarme İmalatlarıyla Sürüyor

12 Aralık 2021 Pazar 09:39

 


 

Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi kapsamında mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tramvay köprü viyadüğü betonarme çalışmalarına devam ederken alt ve üstyapı çalışmalarını da sahada sürdürüyor.

 

İKİ YAYA ÜSTGEÇİDİ TAMAMLANDI

Kuruçeşme Tramvay hattı projesi kapsamında bölgede bulunan özel hastane ile İzmit Lisesi önüne iki adet birisi 59 diğeri 52 metre uzunluğunda yeni ve modern yaya üstgeçitleri inşa edildi. Tüm imalatları tamamlanan üstgeçitlerin asansörleri ise önümüzdeki günlerde devreye alınacak.

 

KÖPRÜ VİYADÜĞÜNDE BETONARME İMALATLARI

Mevcut Akçaray Tramvay Hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı tramvay üstgeçidi inşa ediliyor. Tramvay üstgeçidi çalışmaları kapsamında Plajyolu tarafındaki kenar ayaklarda fore kazık imalatı yapılırken, D-100’ün her iki tarafındaki orta ayaklarda ise betonarme çalışması gerçekleştiriliyor. Fore kazık imalatlarının bir hafta içerisinde tamamlanması planlanırken Büyükşehir ekipleri proje kapsamında tramvay köprü viyadüğü için toplamda 130 adet fore kazık imalatı yapıyor. Ayrıca çalışmalar dahilinde yağmursuyu altyapı hattı ile İzmit Lisesi önündeki cep çalışmaları kaldırım ve yaya korkuluk imalatları ile devam ediyor. 

 

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye çıkacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16’ya ulaşacak.
















 

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