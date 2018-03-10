Kutul Amare'de Kocaelili 493 asker şehit oldu





Türkiye’nin en büyük yerel tarih sempozyumu, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu devam ediyor. Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda gerçekleşen oturumda Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Türkmen Selmanpark’tan Kutü’l Amare’de Irak Cephesi’nin Kocaeli Şehitleri hakkında bilgiler verdi. Irak Cephesinde Kocaeli mutasarrıflığına bağlı merkez, kaza ve köylerden de pek çok askerin cepheye gittiğini kaydeden Türkmen”, Askerlerimizin bir kısmı şehit olurken, bir kısmı da gazilik beratıyla Kocaeli’ye geri döndü.493 Kocaelili askerimiz şehit oldu.” bilgisini verdi.



SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE FETHEDİLDİ

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Harbinde dönemin en büyük sömürgeci gücü İngiltere’ye karşı mücadele ettiği cephelerden birisinin Irak olduğunu dile getiren Türkmen” Osmanlı idari taksimatında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bu bölge Kanuni Sultan Süleyman döneminde ele geçirilmiş ve 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşmasına kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.” ifadelerini kullandı.



IRAK CEPHESİ’NDE KIYASIYA MÜCADELE

Türkmen, Irak Cephesi’nin İngilizler’in Şattü’l-Arap ağzında Fav’a 6 Kasım 1914 tarihinde asker çıkarmasıyla başlayan sıcak çatışmanın ardından açıldığını belirterek” İki nehir boyunca dört yıl devam eden uzun savaşlarda pek çok kayba yol açmıştır. İngilizler, stratejik kaynakları bakımından zengin petrol yataklarına sahip Musul vilayetine kadar olan sahayı ele geçirmek, Türkler ise Irak-ı Arap coğrafyasını elde tutmak için kıyasıya mücadele etmiştir.” dedi.

ÇANAKKALE’DEN SONRAKİ EN BÜYÜK ZAFER

Cephede başlangıçta başarısızlıklar birbirini kovaladığını kaydeden Türkmen” Albay Nurettin Bey’in Irak ve Havalisi Komutanlığına atanmasından sonra talih tersine dönmüş; Selmanpak Zaferini Kutü’l-amare Zaferi takip etmiştir. Türkler Çanakkale’den sonra en büyük zaferlerini Irak cephesinde kazanmışlardır. Irak cephesinde başlangıçta Irak ve Havalisi Komutanlığı, sonra da VI. Ordu teşkil edilerek mücadele sürdürülmüştür. Bölgedeki savaşta Anadolu’nun ve Trakya’nın çeşitli yerlerinden seferberlik çağrısına uyan Mehmetçikler mücadele etmişlerdir.” dedi.

20-25 YAŞ ORTALAMASI VARDI

Irak Cephesinde Kocaeli mutasarrıflığına bağlı merkez, kaza ve köylerden de pek çok askerin cepheye gittiğini kaydeden Türkmen. Şehitlerin yaş ortalamalarına bakıldığından genelde askerlik çağlarında 20-25 oldukları tespit edilmiştir. Coğrafyanın vatanlaştırılması uğruna kanlarını döken kahramanların mücadelesi hala günümüzde de devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

DİĞER SUNUMLAR

Aynı oturumda, Prof. Dr. Ali Birinci, Kocaeli’nin İzmit İlçesi’ne bağlı Aslanbey Köyü’nden ziraat tarihimizin ünlü isimlerinden Agop Zakaryan, Gazi Üniversitesi’nden Remzi Aydın, Kocaeli ilinde suça sürüklenen ve suç mağduru olan çocuklar konusu ve F.Yavuz Ulugün ise Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.