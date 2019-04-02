Kütüphane Haftası Çocukları Mutlu Etti

Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen masal ve kitaplarla ilgili söyleyişi etkinlikleri, minik öğrenciler için oldukça keyifli geçti.

55. Kütüphane Haftasının son günleri Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salonda çocuklar için hazırlanan etkinliklerle devam etti. Kuşkusuz bu haftada minikler âdete masallara doydu. Etkinlik kapsamında ilk olarak Psikolog Zeynep Doğanay ile buluşan Rabak Ortaokulu öğrencileri, “Kitap Okumanın Başarıya Etkisi” konulu bir söyleyişi gerçekleştirdi. Soru cevap şeklinde yapılan program oldukça verimli geçti.

KİTAP AĞACI

Aynı şekilde çocuklara yönelik etkinliklerin ikincisinde kütüphane görevlisi Saliha Sarı, Bilnet Eğitim Kurumları Anaokulu öğrencilerine masal anlattı. Masalı adeta oynayan Sarı, onlara “Kitap Nedir” sorusunu sordu. Etkinlik bununla kalmadı ve minikler küçük not defterlerine kitabın ne olduğunu yazarak, kitap ağacına astı. Keyifli geçen programın sonunda öğrenciler ayrıca kütüphaneyi de dolaşarak bilgi aldı.