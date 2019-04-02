banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kütüphane Haftası Çocukları Mutlu Etti

Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen masal ve kitaplarla ilgili söyleyişi etkinlikleri, minik öğrenciler için oldukça keyifli geçti.

Kütüphane Haftası Çocukları Mutlu Etti

02 Nisan 2019 Salı 09:49

55. Kütüphane Haftasının son günleri Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salonda çocuklar için hazırlanan etkinliklerle devam etti. Kuşkusuz bu haftada minikler âdete masallara doydu. Etkinlik kapsamında ilk olarak Psikolog Zeynep Doğanay ile buluşan Rabak Ortaokulu öğrencileri, “Kitap Okumanın Başarıya Etkisi” konulu bir söyleyişi gerçekleştirdi. Soru cevap şeklinde yapılan program oldukça verimli geçti.

KİTAP AĞACI

Aynı şekilde çocuklara yönelik etkinliklerin ikincisinde kütüphane görevlisi Saliha Sarı, Bilnet Eğitim Kurumları Anaokulu öğrencilerine masal anlattı. Masalı adeta oynayan Sarı, onlara  “Kitap Nedir” sorusunu sordu. Etkinlik bununla kalmadı ve minikler küçük not defterlerine kitabın ne olduğunu yazarak, kitap ağacına astı. Keyifli geçen programın sonunda öğrenciler ayrıca kütüphaneyi de dolaşarak bilgi aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı
Gebze'de Trafik Kazası Gebze'de Trafik Kazası
Büyükgöz’den Miraç Kandili mesajı Büyükgöz’den Miraç Kandili mesajı
Bugün Miraç Kandili! Bugün Miraç Kandili!
GTÜ ve PİMTAŞ AR-GE İşbirliğinde GTÜ ve PİMTAŞ AR-GE İşbirliğinde
Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu Çiler Seçim Sonuçları Hakkında Konuştu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çiler Miraç Kandili'ni Kutladı
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Miraç Kandili’ ni bir açıklama yaparak kutladı.

Haberi Oku