Kütüphane Haftası Gebze’de Kutlandı

55. Kütüphane Haftası kapsamında İl Halk Kütüphanesi öncülüğünde Gebze İlçe Halk Kütüphanesi ve Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen Kütüphane Haftası kutlamaları Gebze Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Programa; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Kültür Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker, Gebze Sosyal Yardımlaşma Müdürü İpek Çulha, Gebze Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan, Okul Müdürü Aycan Çamlıbel’in de aralarında bulunduğu, siyasi parti aday ve temsilcileri, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

HERKESİ ÜYE OLMAYA DAVET ETTİ

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gebze Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide Buğan tarafından gerçekleşen açılış konuşmasında, “Gerçek bilgi kaynaklarımız kütüphanelerimizdir. Halk kütüphaneleri hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, din, dil, ırk ayırmadan her kullanıcıya açıktır. Birer övünç kaynağı, bir kültürün kalesidir. Sadece kitap okunan yer değildir. Öğrenmek araştırmaktan, araştırmak okumaktan, okumak kitaplardan geçer. Hepsinin yolu da kütüphanelere çıkar. Hayatımızı daha değerli bir hale getirmek istiyorsak bir kütüphanenin üyesi olmalıyız. Bu vesileyle herkesi üye olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

GEBZE'YE YENİ KÜTÜPHANE MÜJDESİ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise konuşmasında, “Medeniyetleri güçlü olan ülkelerin güçlü kütüphaneleri vardır. Son zamanlarda kitap ve kütüphane konusunda toplumuzda ciddi gelişme var. Kişi başına düşen kitap sayımız artıyor” dedi. Kaymakam Güler konuşmasının devamında birde müjdeli haber verdi: “İnşallah bir yıl sonra Kaymakamlığa yakın bir yerde 2 bin 600 metrekare alanda güzel bir kütüphane yapacağız. Gelecek sene bu zamanlarda Kütüphane Haftasını o binada kutlarız. Gebze’de iyi bir kütüphane ve iyi bir müdürümüz var. Kitaba, kütüphaneye daha çok sahip çıkalım. Kitaplar raflarda değil ellerde olsun” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KİTAP OKUYANLARA ÖDÜL

Protokol konuşmalarının ardından gösteriler başladı. Kız öğrenciler tarafından hazırlanan tanıtım videoları, halk oyunları, şiir ve başarılı tiyatro gösterisi beğeniyle seyredildi. Programın sonunda ise Gebze İlçe Halk Kütüphanesi, Belediye Kütüphanesi ve Çolakoğlu MTAL öğrencileri arasında en çok kitap okuyanlar onurlandırıldı. Hak kazanan; Benay Kaya, Ahmet Yıldız, Edanur Karakaşoğlu, Kübra Cenkeltepe, Mehmet Emin Uslu, Belinay Ulu, Zeynep Kalaca, Yılmaz Özer ve Buse Sıla Aktaş’a davetli protokol tarafından ödül ve hediyeleri takdim edildi. Kutlamalar birlikte çekilen fotoğraf ile sona erdi.