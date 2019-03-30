Kütüphane Haftası ve Kitap Okuma Kültürü!

Adım adım seçime gittiğimiz şu günlerde, bir yandan gazetemizin 35.yılını kutlarken, bir yandan da bu hafta tatlı bir telaşı da beraberinde yaşıyoruz. İlk emri “Oku” olan bir inancın mensupları olarak, ne yazık ki okumayan bir toplumuz. Kütüphaneler Haftası’nı kutladığımız bugünlerde, biz de birkaç kelam edelim istedik. Okumak, eğitim ve kütüphanecilik Türk-İslam kültüründe çok önem verilen bir mesele aslında. Medeniyetimiz, asırlar boyunca tarihe çok önemli eserler bırakmıştır. Orta Asya’dan Anadolu coğrafyasına kadar Türk-İslam Medeniyeti tarihe çok önemli kitaplar bırakmış, devasa külliyelerde kütüphane ve arşiv çalışmalarına özel önem verilmişti. Ancak böylesine köklü bir medeniyetin mensupları bugün ne yazık ki okumuyor, araştırmıyor. Hele ki sosyal medyanın ortaya çıkışı, internet kültürünün yaygınlaşması, kütüphane ve kitaba olan ilgiye azaltırken, üşengeç bir toplum yapısı oluştu. 43 yılı gazetecilik hayatında geride bırakan ve her gün köşe yazıları yazarak, kitaplar hazırlayarak, tarihe eser bırakan araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak, biz ilme ve kütüphaneciliğe büyük önem veriyoruz. Bu nedenle okumayı ve araştırmayı sürekli teşvik ederken, bin bir emekle kurduğumuz İKTAV kütüphanesiyle araştırmacılara da hizmet veriyoruz. Kocaeli’nin Kültür hafızasını yaşatan İKTAV kütüphanemizde 10 binden fazla kitap, binlerce dakikalık belgesel, dergi ve araştırma yazıları bulunuyor. Sadece Kocaeli değil, 81 Vilayetimize dair yazılı ve görüntülü eser de bu kütüphane içerisinde yer alıyor.

KÜTÜPHANELER HAFTASI’NDA KİTAP OKUMA KAMPANYASI

81 ille aynı zamanda kitap okuma kampanyası düzenleyerek, insanlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak gerekiyor. Sahip olunacak en büyük unutmayalım ki bilgidir. Hele ki teknolojinin böylesine geliştiği bir dönemde bilgiyi elinde tutan, bilgiye sahip olup ona hükmedenler dünyayı yönetmeye devam edeceklerdir. Biz de eğer dünya üzerinde söz sahibi olmak istiyorsak, araştırmaya önem vermeli, sürekli okumalı ve bilgi sahibi olmalıyız. Köklü bir medeniyetin torunları olarak bizlere düşen en önemli görev bu. Gerek Selçuklu ve gerekse Osmanlı dönemlerinde ilim adamlarına, eğitime önem veren, dünyaya sayısız eser kazandıran bir neslin torunları, bilginin değer kazandığı böylesine bir dönemde üzerine düşeni yapmalı.

İKTAV ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNDE

43 yıllık gazetecilik hayatımda yazdığım tüm haber ve yazıları içeren otuz dört yıllık gazete arşivimizin tüm sayılarını tek tek ciltleyerek adeta Gebze’nin 35 yıllık geçmişinin bilgi ve belgelerini arşivlemiş olduk. Kendimi bildiğim 50 yıl içerisinde satın aldığım kitaplar bilgi ve belge dokümanları tek tek tasnif ederek binlerce kitap ve dokümanın yer aldığı büyük bir kütüphane oluşturduk. Kütüphanemizde yer alan ve kitap ve belgelerin tek tek tasnifini yaparak kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sundu. Kütüphanemizde sadece gazete, kitap arşivi değil Türkiye’nin birçok İli dünyanın 80’den fazla ülkesi ile ilgili çektiğimiz belgesel görüntüler topladığımız belge ve bilgiler ile video ve fotoğrafları arşivleyerek önemli kültür çalışmasına öncülük etmeye çalıştık.

KOCAELİ’NİN KÜLTÜR HAFIZASI

Belgesel Yayıncılık Devr-i Alem Belgesel TV Programı ve Gebze Gazetesi bünyesinde faaliyet gösteren İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, Kocaeli ve ilçeleri ile ilgili yayınlanan birçok kitap ve dokümanı toplayarak arşivledi. Kocaeli’nin adeta kültür hafızası olan kitap ve dokümanlar İKTAV kütüphanesinde araştırmacıların istifadesine sunuldu. Kocaeli ve başta Gebze olmak üzere bütün ilçelerle ilgili 35 yıldır araştırma ve çalışma yaparak topladığımız kitaplar ve dokümanlar Kocaeli’nin kültür hayatında da büyük bir boşluğu doldurdu. İKTAV kütüphanesinde en çok Gebze ve İzmit bölgesi ile ilgili kitap ve doküman yer alıyor. 35 yıldır Gebze'nin yazılı kaynağı ve canlı şahidi olan kütüphanesinde çok sayıda kitap, dergi, belge ve bilgi bulunuyor. Ayrıca birçok ülke ve Türkiye'de çektiğim ulusal ve bölgesel TV kanallarında yayınlanan Devri alem belgesel TV programları belgeselleri ile çok sayıda fotoğraf ve. görsel arşivde yer almakta Tarih ve kültür araştırmaları çok önemli bir hizmet olduğuna inandığımız için bu zor meşakkatli görevi yaptığımıza inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız daha da genişleyecek gelecekte bu çalışmayı bir vakıf haline getirerek İlim ve Kültür araştırma merkezi İKTAV’ı köklü bir kuruluş haline getireceğiz. Dünyada en büyük zenginlik bilgiye sahip olmak. Bilginin kaynağı da kitap ve kütüphanelerde. İKTAV kütüphanesi Tüm araştırmacılarımızın hizmetinde. Keşke herkes bu tür kültürel çalışmalar yaparak kubbede hoş seda bırakabilseler.