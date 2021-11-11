Kütüphanede Hizmet Saatleri Değişti

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Kütüphanesi’nde okuyucuya uzun süreli hizmet verebilmek için kütüphane açılış ve kapanış saatlerinde bir düzenleme yapıldı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Kütüphanesi’nde okuyucuya uzun süreli hizmet verebilmek için kütüphane açılış ve kapanış saatlerinde bir düzenleme yapıldı