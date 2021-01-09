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Kuvay-ı Milliye Komutanlarından Yahya Kaptan Anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuvay-ı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan, şehit edilişinin 101. yıldönümünde Dilovası ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Kuvay-ı Milliye Komutanlarından Yahya Kaptan Anıldı

09 Ocak 2021 Cumartesi 22:24

Kuvay-ı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan, şehit edilişinin 101. yıldönümünde Dilovası ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Dilovası Belediyesince Yahya Kaptan'ın anıt mezarında düzenlenen anma törenine, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım AlkanKocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Aykan, tarihi olayların ve bölge tarihinin gençlere anlatılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, milli mücadelede bölgede çok önemli hizmet veren Yahya Kaptan'ın karargah merkezinin ilçedeki Tavşancıl mevkisinde olduğunu kaydetti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de Kuvay-ı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın, Dilovası ilçesinde bulunan evinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restore edilerek müzeye çevrileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Yahya Kaptan'ın kabrine karanfil bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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