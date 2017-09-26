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Kuvvetli Yağış Geliyorr!!!

Hava Sıcaklığının Düşüşü ve Yağış Artışı.

Kuvvetli Yağış Geliyorr!!!

26 Eylül 2017 Salı 12:10

 İstanbul'da bugün sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağmur akşam ve gece saatlerinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağnak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının da kademe kademe azalarak 25 dereceden 19 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kütahya, Osmaniye, Hatay'ın kuzey kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile zamanla Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

3 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. 
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