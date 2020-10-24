Kuyuya Düşen Kaplumbağalar Kurtarıldı

DEVRİYE SIRASINDA FARK EDİLDİ
Darıca’daki eski askeri alan üzerine kurulan sahil parkında vatandaşların huzuru için Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde güvenlik personelleri görev yapıyor. Güvenlik personellerinin sahil parkının üst kısımlarında devriye attığı sırada iki kaplumbağanın kuyuya düştüğü tespit edildi. Ekipler hızlı bir şekilde kuyunun yanına giderek kaplumbağaları dışarı çıkardı.
KENDİ ELLERİYLE TEMİZLEDİLER, DOĞAYA SALINDILAR
Kuyudan çıkarıldıktan sonra kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlayan güvenlik ekipleri, çamura bulanan hayvanları kendi elleriyle temizledi. Su ile yıkanan Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil ve kuru bir alan götürülerek doğaya salındı.