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Kuyuya Düşen Kaplumbağalar Kurtarıldı

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda kuyuya düşen kaplumbağalar, Büyükşehir güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.

Kuyuya Düşen Kaplumbağalar Kurtarıldı

24 Ekim 2020 Cumartesi 14:38

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Zabıta ekipleri asli görevlerinin yanı sıra diğer pek çok görevi de yerine getiriyor. Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda kuyuya düşen iki kaplumbağayı, Büyükşehir Güvenlik ekipleri fark ederek kurtardı. 

 

DEVRİYE SIRASINDA FARK EDİLDİ    

Darıca’daki eski askeri alan üzerine kurulan sahil parkında vatandaşların huzuru için Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde güvenlik personelleri görev yapıyor. Güvenlik personellerinin sahil parkının üst kısımlarında devriye attığı sırada iki kaplumbağanın kuyuya düştüğü tespit edildi. Ekipler hızlı bir şekilde kuyunun yanına giderek kaplumbağaları dışarı çıkardı. 

 

KENDİ ELLERİYLE TEMİZLEDİLER, DOĞAYA SALINDILAR 

Kuyudan çıkarıldıktan sonra kaplumbağaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlayan güvenlik ekipleri, çamura bulanan hayvanları kendi elleriyle temizledi. Su ile yıkanan Kaplumbağalar, sahil parkı içerisindeki yeşil ve kuru bir alan götürülerek doğaya salındı.   




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