Kuyuya Düşen Kaplumbağalar Kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Zabıta ekipleri asli görevlerinin yanı sıra diğer pek çok görevi de yerine getiriyor. Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda kuyuya düşen iki kaplumbağayı, Büyükşehir Güvenlik ekipleri fark ederek kurtardı.

DEVRİYE SIRASINDA FARK EDİLDİ

Darıca’daki eski askeri alan üzerine kurulan sahil parkında vatandaşların huzuru için Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde güvenlik personelleri görev yapıyor. Güvenlik personellerinin sahil parkının üst kısımlarında devriye attığı sırada iki kaplumbağanın kuyuya düştüğü tespit edildi. Ekipler hızlı bir şekilde kuyunun yanına giderek kaplumbağaları dışarı çıkardı.

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