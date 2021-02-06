GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kuzenini bıçakladığı düşünülen şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kuzenini bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kuzenini bıçakladığı düşünülen şüpheli gözaltına alındı

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:54

Körfez Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde Ç.M.A. (25) ile kuzeni E.İ. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ç.M.A. bıçakla yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada sakinleşen kuzenler, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Aracı takibe alan ekipler, yaklaşık iki kilometre mesafedeki Kartepe Köseköy bölgesinde aracı durdurdu.

Sol elinden ve sol omzundan yaralanan Ç.M.A, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan E.İ. ise polis tarafından gözaltına alındı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Nesli tükenmekte olan kuş Gebze'de görüldü Nesli tükenmekte olan kuş Gebze'de görüldü
Büyükşehir İSU Personeli, Deprem Ve Afet Eğitimi Aldı Büyükşehir İSU Personeli, Deprem Ve Afet Eğitimi...
Basının Tarihimizde 31 Yılda Neler Değişti Basının Tarihimizde 31 Yılda Neler Değişti
Belgesel Tadında Geyve'de Devri Alem Belgesel Tadında Geyve'de Devri Alem
Türkiye Nüfusu ve Gebze Bölgesinin İl Olma Hakkı Türkiye Nüfusu ve Gebze Bölgesinin İl Olma Hakkı
Darıca’da Hastane Karşısına Yeni Otopark Darıca’da Hastane Karşısına Yeni Otopark
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Nesli tükenmekte olan kuş Gebze'de görüldü
Nesli tükenmekte olan Gökçe Delice kuşu, Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından Ballıkayalar Tabiat...

Haberi Oku