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Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı

26 Eylül 2017 Salı 10:01

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait kampları hedef almaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Jetler, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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