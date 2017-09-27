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Kuzey Irak'taki kamplara hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, silah ve mühimmat depoları imha edildi

Kuzey Irak'taki kamplara hava harekatı

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:30

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyanbölgelerinde bulunan PKK  kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınma alanları, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatına devam edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Harekatta, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
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