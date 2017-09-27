Kuzey Irak'taki kamplara hava harekatı Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, silah ve mühimmat depoları imha edildi

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:30