Lavaboya giderken yere düştü, öldü

Olay, Gölcük Yenimahalle’de meydana geldi. 81 yaşındaki Hüseyin Kuş lavaboya gittiği sırada bir anda başının dönmesi sonucu yere düştü ve başını yere çarptı. Olay sonrası yaşlı adamın yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Kuş’un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.