Lise öğrencileri ekmek üretimine başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Gölcük 15 Temmuz Şehitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek üretimine başlandı.

Proje kapsamında Gölcük 15 Temmuz Şehitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan ekmek fırını faaliyete geçti.

Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ekmek üretmeyi bilen öğrenci yetiştirmeyi, iş gücü piyasanın talep ettiği insan kaynağını karşılamayı ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra ilçe protokolü tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ekmekler fırına atılarak pişirildi.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve okul müdürleri katıldı.

AA