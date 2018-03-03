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Lise öğrencisinin şüpheli ölümü

Gebze'de, 15 yaşındaki lise öğrencisinin cesedi, boş bir arazide tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Lise öğrencisinin şüpheli ölümü

03 Mart 2018 Cumartesi 12:44

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndaki arazide hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 15 yaşındaki lise öğrencisi  M.K'nin başından tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti. M.K'nin yakınında ise bir tabanca bulundu. 

Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırılan M.K'nin cenazesi, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Güzeller Mahallesi'nde yaşayan  M.K'nin dün eve gelmemesi ve telefonuna cevap vermemesi üzerine, ailesinin  polise giderek, kayıp kaydı verdiği öğrenildi. 



AA
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