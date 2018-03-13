Liseler proje yarışmasının açılış töreni yapıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK ) tarafından düzenlenen 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu'nunda yapılan açılış töreni ile başladı. Törene Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hasan Aslan, İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı. Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım’dan oluşan 12 alanda 100 proje 12-14 Mart GTÜ’de Antalya’da yapılacak olan Türkiye Bölge Finaline katılmak için yarışacak. Yarışmanın yanısıra projeler yoğun katılım beklenen bilim meraklıları ve çevre okullardan genel ziyaretçiler tarafından izlenilmesi için sergilenecek.

BURADA OLMAK ÖNEMLİ

Açılış töreni yapılan 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışmasında ev sahibi kurum adına konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hasan Aslan GTÜ’ nün bu yarışmada öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yarışmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz ve mutlu oluyoruz. Yarışma sayesinde siz değerli lise öğrencilerinin de bizi tanıyor olmasından keyif alıyoruz. Yarışma boyunca öğrenci arkadaşlarımız ilgilendikleri alanlarda tüm laboratuvarlarımızı gezebilirler, bu alanları daha iyi tanıyabilmek adına hocalarımıza tüm sorularını yöneltebilirler. 12 alanda 100 proje ile katılım büyük bir başarı bu başarı sizin çalışmanızın ürünü derece önemli değil burada olmanız çok önemli sizi üniversitemiz adına ayrı ayrı tebrik ederiz. Hep böyle başarılarınızın devamlılığını dileriz.” ifadelerini kullandı.

YARIŞMA YARIM ASIRLIK