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Liselere Nanoteknoloji’yi anlattı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Nanoteknoloji Enstitüsü Öğr. Gör. Şafak Gök, liseli öğrencilere verdiği konferansta Nonatoktenoji’yi anlattı.

Liselere Nanoteknoloji'yi anlattı

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:59

Öğr. Gör. Gök, Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi tarafından 17-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3. Kariyer Günleri kapsamında, lise öğrencilerine mesleklerin tanıtıldığı seminerde konuk konuşmacı oldu. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, Nanoteknoloji konulu bir seminer veren Gök, Nanoteknoloji nedir, nasıl nanoteknolog olunur konularını ele aldı. Öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen etkinlik kapsamında üniversitemizi tanıtmak amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından kurulan standa gelen öğrenciler merak ettikleri sorulara cevap bulma fırsatı yakaladı


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