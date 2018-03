Liseli Mucitler Ödüllerini Aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK ) tarafından düzenlenen 49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması ödül töreni Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu'nunda gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, akademisyenler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Sergi alanında bulunan projelerin protokol tarafından incelenmesi ile başlayan törende Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi.

250 ÜZERİ PROJE HEDEFLİYORUZ

İstanbul Anadolu yakası, Sakarya, Düzce ve Kocaeli’nden oluşan İstanbul Asya Bölge Yarışmasına katılan 8 yüz 97 projeden finale kalan 12 alanda 100 proje arasından değerlendirmeler sonucu kazanan projeler Antalya’da yapılacak olan Türkiye Bölge Finaline katılmaya hak kazandı. Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım’dan oluşan 12 alanda yapılan yarışmanın ödül töreninde İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından törende konuşan Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yarışmaya katılan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ettikten sonra Kocaeli olarak yarışmaya gelecek yıl katılımı 250 proje üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

GTÜ’NÜN KAPILARI SİZE AÇIK

Törenin ev sahipliğini yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmasında böyle bir yarışmanın Türkiye’nin araştırma üniversitesinde yapılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görgün, “Bilimi, araştırmayı, gelişmeyi, üretmeyi, inovasyonu teşvik eden bu yarışmada Türkiye’nin araştırma üniversitesinde gerçekleşmiş olması tüm öğrenciler için ayrı bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Hafta boyunca yarışmanın heyecanını yaşarken GTÜ'nün de laboratuvarlarını gezdiniz. Bilmenizi isterim ki burada bir derecelendirme yapılıyor ama dereceye girmeyen proje ve fikirler değersiz değil. Her proje bir hayalle başlar siz bu hayallerinizi burada hayata geçirme fırsatı buldunuz. Hayallerinizin peşinde koşun. Mutlaka bir gün sarf ettiğiniz emeğin karşılığını maddi manevi hazzını duyacaksınız. Ülkemizin bilgi ekonomisine geçişinde teknolojik bağımsızlığını kazanması için ürettiğiniz fikirlerin projeye, projelerinde ürüne dönüşmesi için bir fırsat yakaladınız. Biz öğrencilerimizle birlikte ulusal ve uluslararası birçok proje yürütüyoruz. Sizlerde her zaman kafanıza takılan, önünüzde engel olan, yardım talep etmek istediğiniz her konuda bize ulaşabilirsiniz, kapılarımız sizlere açık. Yaraşmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.



100. YIL HEDEFİMİZ İLK 10

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise yaptığı konuşmada gençlerin fikirlerini kucaklamaya devam edeceklerini belirtti. Aksoy, TÜBİTAK tarafından 49.su düzenlenen yarışmanın kocaeli olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vali Aksoy, “Cumhuriyetimiz, kuruluşunun 100. yılında dünya ekonomisinin ilk 10’u arasına girme hedefini koydu. Gelişen dünya da genç arkadaşların ortaya koyduğu fikirler bu hedefe büyük katkılar sağlayacaktır. Stantları gezerken birçok arkadaşın fikirlerini paylaştığını gördük bu noktada gençlerimizin önünü açmak, onların fikirlerinin ortaya ürün olarak çıkarmak için fırsat yaratmak hepimizin ortak görev ve sorumluluğu. Gençlerimizi fikirlerini hayata geçirmelerinde kucaklamaya devam edeceğiz. Tüm okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Programa katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.