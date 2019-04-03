Lokma Dağıtan Hürriyet’e Yoğun İlgi

İzmit Belediye Başkanlığı’nı kazanan Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit ilçe Başkanlığı dün akşam Yürüyüş Yolu, Mehmet Ali Paşa Üç Yol, Alikahya ve Yeşilova’da Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlara lokma dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu Hürriyet, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.











KANDİLLERİNİ KUTLADI

İzmit Belediyesi’ni 15 sene sonra CHP’ye geri döndüren ve Leyla Atakan’dan sonra İzmit’in ikinci Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Fatma Kaplan Hürriyet, dün akşam Yürüyüş Yolu’nda Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlara lokma dağıttı. Hürriyet’e lokma dağıtım esnasında CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit ilçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Karabulut, Belediye meclisi üyeleri ve parti yöneticileri de eşlik etti.

FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Partilileriyle birlikte Yürüyüş Yolu üzerinde vatandaşlara lokma dağıtımı yapan Hürriyet bir süre sonra vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Hürriyet ile fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi. Hürriyet’in yanı sıra belediye meclis üyeleri de Alikahya, Üç Yol ve Yeşilova’da vatandaşlara lokma dağıtımında bulundu.