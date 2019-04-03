banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lokma Dağıtan Hürriyet’e Yoğun İlgi

Miraç Kandili sebebiyle Yürüyüş Yolu’nda lokma dağıtan Fatma Kaplan Hürriyet’e vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Lokma Dağıtan Hürriyet'e Yoğun İlgi

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:38

İzmit Belediye Başkanlığı’nı kazanan Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit ilçe Başkanlığı dün akşam Yürüyüş Yolu, Mehmet Ali Paşa Üç Yol, Alikahya ve Yeşilova’da Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlara lokma dağıttı.  Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu Hürriyet, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.




KANDİLLERİNİ KUTLADI

İzmit Belediyesi’ni 15 sene sonra CHP’ye geri döndüren ve Leyla Atakan’dan sonra İzmit’in ikinci Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Fatma Kaplan Hürriyet, dün akşam Yürüyüş Yolu’nda Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlara lokma dağıttı. Hürriyet’e lokma dağıtım esnasında CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit ilçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Karabulut, Belediye meclisi üyeleri ve parti yöneticileri de eşlik etti.

FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Partilileriyle birlikte Yürüyüş Yolu üzerinde vatandaşlara lokma dağıtımı yapan Hürriyet bir süre sonra vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Hürriyet ile fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi. Hürriyet’in yanı sıra belediye meclis üyeleri de Alikahya, Üç Yol ve Yeşilova’da vatandaşlara lokma dağıtımında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi
Başkan Çiftçi Tebrikleri Kabul Ediyor Başkan Çiftçi Tebrikleri Kabul Ediyor
Gençlerimiz Nereye Gidiyor? Gençlerimiz Nereye Gidiyor?
Çayırova’da kadın sağlığı eğitimi Çayırova’da kadın sağlığı eğitimi
Askeri Öğrenci Adayı Sınavları İçin Duyuru Askeri Öğrenci Adayı Sınavları İçin Duyuru
Alman Bayer’e Roundup cezası Alman Bayer’e Roundup cezası
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarında Mart ayında...

Haberi Oku