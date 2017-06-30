Çağımızda özellikle de çocukların yakalandığı lösemi hastalığı ile kök hücre tedavisi ile mücadele de yeterli donör temini için gösterilen çabalar her geçen gün artıyor.

-Lösemili yavrunun çaresi; BELKİ DE SENSİN...

-Türkiye'de bin 700 kişi kök hücre donörü bekliyor



-4'üncü yılında "BELKİ DE SENSİN" oluşumu 15 ilde örgütlendi

-Trabzon Ekip Üyesi Esra Kaya; "Benim kanımdaki canı bir hastayla paylaşabilirim diyebilsek..."



Yaklaşık 4 yıl önce, "Birilerinin hayattaki ikinci şansı belki de sensin" sloganı ile Aykut Kadir Kurt'un çabalarıyla; Türkiye genelinde "Belki de Sensin" adlı oluşumun etrafında toplanan yüzlerce gönüllü kişinin katılımıyla 15 ilde faaliyetler yapılmaya başlandı.





Belki de Sensin'in etrafında Trabzon'da da oluşum gerçekleştirildi. Trabzon grubu üyesi Esra Kaya, lösemi ile mücadele için kök hücre tedavisi en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirterek, bunun için donör sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.





Grubun kurulmasından sonra gelinen nokta hakkında bilgi veren Kaya, “Şuanda 15 şehirde ekipleşmiş 200'ün üzerinde gönüllüsü bulunan bir topluluğuz. 63 farklı şehirden 1700 başvuru alındı. Donör adayı sayısı oldukça arttı ama yeterli seviyede değiliz. Halen bu sayı 200 bin civarında. Ama enaz 1 milyon 500 bin olması gerekiyor. Belki de Sensin oluşumu olarak Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile ortak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.





Esra Kaya, herkesi donör olmaya çağırarak, "Birilerine hayatta ikinci şansı vermenin mutluluğunu yaşamak isteyenlere çağrımız vardır. 'Benim kanımdaki canı bir hastayla paylaşabilirim' diyenler, sizleri bekliyoruz" diye konuştu.





DONÖR OLMAK

18-50 yaş aralığında, sağlıklı, kronik ve bulaşıcı herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar donör olabiliyor.

Kızılay kan merkezine gidip "kök hücre donör adayı" olunabiliyor. Donörün yapılan tetkikler sonucunda bir hastayla eşleşmesi ile bağış süreci başlıyor. Bu aşamada en çok merak edilen nakil işlemi oluyor. Kişinin isteğine bağlı olarak ya kan alır gibi ya da ufak bir operasyon ile kalça kemiğinden kök hücreler toplanıyor. Özellikle bu işlemin donöre zararı ya da herhangi bir yan etkisi olmadığı biliniyor. Konu ile ilgili www.belkidesensin.org internet sitesinden daha detaylı bilgi alınabiliyor.





