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Lübnan Belgeselimiz Yayınlanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 10 yıl önce 2011 yılında Lübnanda çekmiş olduğu belgesel TGRT Belgesel tv'de yayınlanıyor.

Lübnan Belgeselimiz Yayınlanıyor

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:58

 An itibari ile TGRT belgesel tv'de 10 yıl önce 2011 yılında Lübnan'da çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.
TGRT Belgesel tv'de www.devrialem.tv olarak Devri Alem belgesel programı olarak gazetemiz kurucusu ve birçok tv kanalın da yayınlanan Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman tarafından çekilen Trablusşam belgeselimiz yayınlanıyor
15 yıldır her gün TGRT Belgesel tv'de yayınlanan Devri Alem belgesel tv programımızda an itibari ile 13 Aralık 2021 saat 07 ile 08 arasında www.devrialem.tv olarak çektiğimiz Lübnan belgeselimiz yayınlanıyor .
Her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03'de yayınlanan Devri Alem belgesel programımızda medeniyet ve gönül coğrafyamız ekranlara geliyor.
30 yıldan beri dünyanın birçok bölgesinde çektiğimiz Devri alem belgesel programlarınızı sosyal medya sayfalarımız www.devrialem.tv ve www.belgesel-yayincilik.com internet tv'den izleyebilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/296878235781029




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