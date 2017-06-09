LYS için ücretsiz ulaşım ve ilave seferler

10-11 Haziran 2017 Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklar.

Sınava katılacak öğrenciler ve LYS görevlileri, sınav giriş ya da görevli belgelerini göstermek suretiyle belediye otobüslerinden ve deniz ulaşımından sınav günü saat 16.00’ya kadar ücretsiz yararlanabilecekler.

İLAVE SEFERLER YAPILACAK

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için Kocaeli genelinde ihtiyaç görülen hatlara ilave seferler konuldu. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 255 nolu hatta çalışan otobüs 07: 45’te Derbent - Suadiye - Arslanbey – Umuttepe güzergahında; 265 numaralı hattaki otobüs 07: 45’te Maşukiye - Köseköy – Umuttepe güzergahında hizmet verecek. Ulaşımpark’a bağlı 210 nolu hatta çalışan otobüs 08:00’de Kartepe Belediyesi- Alikahya - Bayındırlık - Umuttepe güzergahında; 755 nolu hatta çalışan otobüs 07:30’da Karamürsel - Gölcük - Başiskele – Umuttepe güzergahında hizmet verecek.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Sınav süresince araç sürücülerine, korna çalmamaları ya da herhangi bir gürültü yapmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Sınav günü Büyükşehir Toplu Taşıma Denetim Ekipleri de herhangi bir aksaklık olmaması için görev başında olacak.