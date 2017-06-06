M. Sinan ve Cumhuriyet’i buluşturan iftar

Gebze Belediyesi’nin her yıl düzenlediği geleneksel iftar sofrası Mimarsinan ve Cumhuriyet Mahalle sakinlerini bir sofrada buluşturdu. İftar öncesi selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dostluk soframıza, kardeşlik soframıza hoş geldiniz, Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile birlikte mahalleyi gezdi mahalle sakinleri ve esnaf ile sohbet etti.
TEK TEK MASALARI GEZDİ
İki mahalleyi bir araya getiren iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Mimarsinan Mahalle Muhtarı Necati Kütük, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sebahattin Güner ve iki mahallenin sakinleri katıldı. Başkan Köşker iftar öncesi masaları tek tek gezerek mahalle sakinleri ile iftar öncesi sohbet etti. Mahalle sakinlerine Gebze ile ilgili projeleri aktaran Başkan Köşker mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinledi.
İNŞALLAH BU GELENEĞİMİZ SÜRECEK
İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dostluk soframıza, kardeşlik soframıza hoş geldiniz, Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayına yakışır bir şekilde bugün iftarımızda paylaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu mahalle iftarları sayesinde birbirlerini uzun zamandır görmeyenlerin bir araya gelmesine vesile oluyoruz. Çocuklarımız hep birlikte oyunlar oynuyorlar, onlar için özel programlar hazırlıyoruz. İlerde anlatacakları bir anıları oluyor ilerde onlarda eskiden ne güzel mahalle iftarları oluyordu diyecekler ve inşallah bu geleneğin sürmesine vesile olacak ”dedi.
BELEDİYECİLİK ANLAMINDA EN ÜST SEVİYEDE
İftara Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in konuğu olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Boyraz konuşmasında, “Zaman Zaman Gebze’ye geldiğimde buradaki değişimi ve dönüşümü gördüğümde, dışardan bir gözle baktığımızda Gebze’nin belediyecilik anlamında hizmetlerin en üst noktalara çıktığını görüyoruz. Sizler de bunu görüyorsunuz ki her zaman belediye başkanımıza destek veriyorsunuz. Bir kez daha böylesine güzel bir ortamı oluşturduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Ramazan Ayı oldukça önemli bir ay insanın ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olurmuş Allah ömrü Ramazan ahireti Bayram olanlardan nasip etsin” ifadelerine yer verdi.
ÖZEL PROGRAM VE İKRAMLAR
Gebze Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel mahalle iftarlarında iftar sofralarının olmazsa olmazı çocuklar unutulmadı. Çocuklar için özel sahnelenen oyunları ilgi ile izleyen çocuklar zaman zaman kahkahalara boğuldu, oldukça keyifli zamanlar geçirdi. Ayrıca çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramlarında bulunuldu. Oldukça güzel zaman geçiren çocuklar Başkan amcalarına onlar için hazırlanan özel gösteri ve ikramlar için teşekkür etti.