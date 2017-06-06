M. Sinan ve Cumhuriyet’i buluşturan iftar

Gebze Belediyesinin her yıl düzenlediği geleneksel iftar sofrası Mimarsinan ve Cumhuriyet mahallesi sakinlerini bir sofrada buluşturdu. İftarın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dostluk soframıza, kardeşlik soframıza hoş geldiniz, Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Gebze Belediyesi’nin her yıl düzenlediği geleneksel iftar sofrası Mimarsinan ve Cumhuriyet Mahalle sakinlerini bir sofrada buluşturdu. İftar öncesi selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dostluk soframıza, kardeşlik soframıza hoş geldiniz, Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile birlikte mahalleyi gezdi mahalle sakinleri ve esnaf ile sohbet etti.



TEK TEK MASALARI GEZDİ

İki mahalleyi bir araya getiren iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Mimarsinan Mahalle Muhtarı Necati Kütük, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sebahattin Güner ve iki mahallenin sakinleri katıldı. Başkan Köşker iftar öncesi masaları tek tek gezerek mahalle sakinleri ile iftar öncesi sohbet etti. Mahalle sakinlerine Gebze ile ilgili projeleri aktaran Başkan Köşker mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinledi.



İNŞALLAH BU GELENEĞİMİZ SÜRECEK

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Dostluk soframıza, kardeşlik soframıza hoş geldiniz, Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayına yakışır bir şekilde bugün iftarımızda paylaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu mahalle iftarları sayesinde birbirlerini uzun zamandır görmeyenlerin bir araya gelmesine vesile oluyoruz. Çocuklarımız hep birlikte oyunlar oynuyorlar, onlar için özel programlar hazırlıyoruz. İlerde anlatacakları bir anıları oluyor ilerde onlarda eskiden ne güzel mahalle iftarları oluyordu diyecekler ve inşallah bu geleneğin sürmesine vesile olacak ”dedi.



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