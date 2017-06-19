Maaş Tarihleri Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan bayramı nedeniyle öne alınan emekli maaş ödemelerinin tarihlerini belirledi. Ramazan Bayramı tatili 25-26-27 Haziran tarihlerine denk geliyor. SGK, emekli maaşlarının 20-21 Haziran'dan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu. Emekli maaşları, 20-21 Haziran'dan itibaren ödenecek. SGK'dan yapılan açıklamaya göre, işçi emeklilerinin 24-26 Haziran'da ödenmesi gereken maaşları, 21-22 ve 23 Haziran'da ödenecek. Emeklilik tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar 21 Haziran'da, 2 olanlar 22 Haziran'da, sıfır olanlar ise 23 Haziran'da maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemesi ise, 20 Haziran'da başlayacak ve 23 Haziran'a kadar tamamlanacak.

Memur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekli maaşlarının bayramdan önce ödeneceğini SGK'nın açıklaması öncesinde duyurmuştu. Bakan Müezzinoğlu, "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz" demişti.