Macaristan`dan Anadolu’ya Ve Gebze’den Antalya’ya 400 yıllık Yörük Göçü

Antalya kültür turizm Müdürlüğü ve Antalya’da kurulu Yörük dernekleri yetkilileri ile 400 yıl önce Gebze’den Antalya Serik Gebiz beldesine gelen Yörükler`in izini sürerek Gebze’deki Sığırlık yörüklerinin tarihinde ışık tutmak için Gebiz beldesinde tarih ve kültür araştırması yapıyoruz.

Macaristan`dan Gebze’ye Gelen Yörükler

Yaptığımız araştırmada Kanuni Sultan Süleyman döneminde Çoban Mustafapaşa komutasındaki ordular Macaristan’ı Osmanlı topraklarına katmış. Bu dönemde Macaristan’a birçok yörük ve Türkmen yerleştirilmişti. Osmanlı bu Bölgede zayıflayınca Türklerin önce Gebze’ye ardından da Antalya Gebiz Bölgesine geldiğini tesbit ettik .

Bilindiği gibi Osmanlı Macaristan bölgesini fetih edince Anadolu’dan. Yörük ve Türkmenleri bu bölgelere götürüp iskanı ederek Erdil sancağında 145 yıl hüküm sürüp yönetmişti. Macarların büyük bir kısmı kendilerini büyük Hun imparatorluğu döneminde Atlilla ile bölgeye gelen Türklerden görüyor Kanuni Macaristan’ın Zigetvar kalesinde vefat eder Ünlü Estergon kalesi Macaristan’da Tuna boylarındadır

Macaristan’da her yıl Macar devleti desteği ile Turan. Kurultayları coplanıyor. Biz Antalya’da. Oğuz Türkleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer başkanlığında Gebze yörük dernekleri federasyonu ve Kocaeli kent konseyinden bir heyetle Antalya’da araştırma ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda basında yer alan haber linkimizi sizlerle paylaşıyoruz