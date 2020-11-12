Macaristan`dan Anadolu’ya Ve Gebze’den Antalya’ya 400 yıllık Yörük Göçü

Gebze Yörük Türkmen derneğinin ev sahipliğinde İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler genel müdürlüğünün desteklediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalya’da Belgesel çekip tarih araştırması yapıyoruz.
Antalya kültür turizm Müdürlüğü ve Antalya’da kurulu Yörük dernekleri yetkilileri ile 400 yıl önce Gebze’den Antalya Serik Gebiz beldesine gelen Yörükler`in izini sürerek Gebze’deki Sığırlık yörüklerinin tarihinde ışık tutmak için Gebiz beldesinde tarih ve kültür araştırması yapıyoruz.
Macaristan`dan Gebze’ye Gelen Yörükler
Yaptığımız araştırmada Kanuni Sultan Süleyman döneminde Çoban Mustafapaşa komutasındaki ordular Macaristan’ı Osmanlı topraklarına katmış. Bu dönemde Macaristan’a birçok yörük ve Türkmen yerleştirilmişti. Osmanlı bu Bölgede zayıflayınca Türklerin önce Gebze’ye ardından da Antalya Gebiz Bölgesine geldiğini tesbit ettik .
Bilindiği gibi Osmanlı Macaristan bölgesini fetih edince Anadolu’dan. Yörük ve Türkmenleri bu bölgelere götürüp iskanı ederek Erdil sancağında 145 yıl hüküm sürüp yönetmişti. Macarların büyük bir kısmı kendilerini büyük Hun imparatorluğu döneminde Atlilla ile bölgeye gelen Türklerden görüyor Kanuni Macaristan’ın Zigetvar kalesinde vefat eder Ünlü Estergon kalesi Macaristan’da Tuna boylarındadır
Macaristan’da her yıl Macar devleti desteği ile Turan. Kurultayları coplanıyor. Biz Antalya’da. Oğuz Türkleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer başkanlığında Gebze yörük dernekleri federasyonu ve Kocaeli kent konseyinden bir heyetle Antalya’da araştırma ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda basında yer alan haber linkimizi sizlerle paylaşıyoruz
Osmanlı Macaristan’da Neden 145 Yıl Kaldı
Basında yer alan bir haberin. Özeti.
Macaristan Cumhurbaşkanı, ''Türkler tarafından 150 yıl boyunca idare edilmemizi şans olarak tanımlıyorum. Başkası olsaydı, dilimizi ve dinimizi değiştirmemizi isteyecekti. Biz de asimile olacaktık” dedi. Bu sözler akla şu fıkrayı getiriyor: Soğuk Harb zamanında Sovyet Rusya’nın lideri olan Kruşçev, rüyasında Kanuni Sultan Süleyman’ı görmüş. Kendisine, “Siz Macaristan’da neredeyse iki asır kaldınız. Biz 10 sene bile kalmadan, halk ayaklandı. Bunu nasıl becerdiniz?” diye sormuş. Padişah tarihî bir cevap vermiş: “Biz fethettikten sonra Macaristan’ı vatan edinip oturduk. Halka Türkçeyi mecbur kılmadık. Fethettiğimiz günü sizin gibi Macar millî bayramı ilan etmedik”. (Kaynak. Prof dr. Ekrem. Buğra. Ekinci. )
Doğan haber Aajansında bugün Gebizli Yörüklerle ilgili yer alan haberin lingi.