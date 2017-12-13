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macera ve aksiyon parkı testi

Gebze'de lise öğrencileri, önümüzdeki günlerde açılışının yapılması beklenen macera ve aksiyon parkında tırmanma parkuru ve dağ kızağını test etti.

macera ve aksiyon parkı testi

13 Aralık 2017 Çarşamba 14:19

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Belediye Başkanı Adnan Köşker'in davetlisi olarak Eskihisar Mahallesi'ndeki parkı ziyaret eden Anibal ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu liselerinin öğrencileri, adrenalin ve macera dolu bir gün geçirdi.

Yeşil alan, dağ kızağı ve sportif faaliyet alanlarını barındıran Macera Aksiyon Parkına gelen öğrenciler, teknik ekip eşliğinde 510 metre uzunluğunda ve 40 kilometre hıza ulaşan dağ kızağı ile tırmanma parkurunun testini de gerçekleştirdi.

Öğrenciler, ziyaretin ardından bir çok aktiviteyi yapma imkanı buldukları projeyi, hayat geçirdiği ve kendilerini ağırladığı için Belediye Başkanı Köşker'e teşekkür etti.

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