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‘Macera’ya Yıldızlı Proje ödülü

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinin başında gelen Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, Shining Star Yıldızlı Proje ödülüne layık görüldü.

‘Macera'ya Yıldızlı Proje ödülü

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:00

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en prestijli projelerinin başında gelen Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, Shining Star Yıldızlı Proje ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 103 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Eskihisar Macera Aksiyon Parkı binlerce metrekare yeşil alandan oluşuyor. Tüm aktiviteleri bir arada yapma imkanı sunan parkta, bir kilometre uzunluğa sahip dağ kızağı bulunuyor.


DAĞ KIZAĞI VE TIRMANMA KULESİ

Macera ve Aksiyon Parkı’nda ayrıca yaklaşık 40 kilometre hıza çıkabilen dağ kızağı Gebzelilere heyecan ve adrenalin dolu zamanlar yaşatacak. Ayrıca adrenalin severler için tasarlanan tırmanma kulesi de parkın en özel bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Macera ve aksiyon parkurlarını içerisinde barındıran kule, zirveye ulaşanlar için de harika bir manzara sunuyor. Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon dalında en prestijli ödüllerinden Shining Star, tüm bu özellikleriyle Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nın prestijine prestij kattı.

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