Madde bağımlığıyla mücadele semineri



Madde bağımlılığıyla mücadele ve madde bağımlılarının sosyal ve iş hayatına kazandırılmaları amacıyla Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bağımlıysam Ne Zararı Var” konulu seminer, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Şenol Ergüney, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Mücahit Arslan ve çok sayıda kişi katıldı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Mücahit Arslan’ın konuşmalarının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmalarında; “Kocaeli Ticaret Odamızın öncülüğünde “Bağımlıysam Ne Zararı Var” konu başlıklı seminerimizi burada birlikte gerçekleştireceğiz. Uyuşturucu ve bağımlılık ülkemiz ve dünyanın en önemli sorunlarının başında geliyor. Bununla mücadele etmek adına başlatılan ve yürütülen önemli çalışmalar var. En önemlisi önleyici tedbir olarak kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi ve kurumsal duyarlılığın en üst seviyeye ulaştırılmasıdır. Bu bakımdan bu toplantımızı son derece önemli görüyorum.

“YENİ UYUŞTURUCU ALANLARININ OLUŞMAMASI, YENİ KİTLELERİN BU SAYIYA EKLENMEMESİ ADINA KURUM VE KURULUŞLARIMIZLA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Kocaeli olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda İl Uyuşturucu Eylem Planımızı gözden geçirdik ve son şeklini verdik. Bütün taraflarla birlikte toplantılar gerçekleştirdik ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde sekretarya hizmetlerinin yürütüldüğü bir çalışmayı ortaya koyduk. Belirli kurumlara belli görevler verdik. Bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini belirli periyotlarda onlardan istiyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Yeni uyuşturucu alanlarının oluşmaması, yeni kitlelerin bu sayıya eklenmemesi adına kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizin uyuşturucuya bulaşmaması adına başta Milli Eğitime bağlı okullarımız olmak üzere bir çok noktada yeni ek tedbirler aldık. Koruyucu tedbirler çok önemli ve maliyeti çok daha az. Ama buna bir şekilde bulaşmış olanları da yeniden topluma kazandırmak ve günlük yaşamlarına döndürebilmek adına da ilimizde eksikliğini hissettiğimiz AMATEM ve ÇAMATEM ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Üniversite kampüsümüzün içerisinde Sağlık Bakanlığımızca yeni yatırım programına alındı ve önümüzdeki dönemde inşaatına başlayacağız. Böylece en önemli eksikliklerimizden birini de gidermiş olacağız. Kocaeli Ticaret Odamızın bu konuyu gündemine alarak böyle bir çalışmayı yapmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bu konuda toplumun bütün kesimlerinin bir sorumluluğu ve herkesin yapabileceği bir şey olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir sorun varsa bunu hep birlikte çözebiliriz. ” diyen Sayın Valimiz seminerin önemli katkılar sunması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü ve Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz bağımlılık ve tedavisi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.