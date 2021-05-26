Mafya Liderleri ve Gazetecilik Anılarım

Yaşımız 60’ı geçti, artık anılarımızı yazma zamanı…

Anılar, tarihe ışık tutar, ders ve ibret alınır.

Keşke herkes anıların yazarak, bilgi paylaşsa.

Gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı yazıyorum.

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Son günlerde, Türkiye’de Sedat Peker’in videoları gündem oldu. Videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. 35 yıldır gündemde olan Mehmet Ağar yine gündemde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, açıklamalar yaptılar. Gazetecilik hayatımda hep aynı şeyler, değişen bir şey yok. Gündemde yine siyaset ve mafya tartışması. Keşke bu konular geçmişte, anılarda kalsaydı.

İnşallah bu son tartışma olur ve bir daha bu konular hiç konuşulmaz…

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Gebze’de gazetecilik anılarım

Mafya, siyaset ve ticaretin konuşulduğu bu günlerde birçok okurumuz, ‘Sizin mafya ile ilgili anılarınız yok mu, neden yazmıyorsunuz?’ diye soruyor.

Gebze gibi rantın yoğun olduğu bölgede mafya ile ilgili birçok anımız var. Bugün birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tempo Dergisi’nde, Mafya Üssü Dilovası Haberi

1980 ile 1990’lı yıllarda Dilovası bölgesi hareketli, büyük rant dönüyor. O dönem önemli nakliyat firması sahibi Cemalettin Tantan bir gün gazeteye geldi ve Dilovası mafyasından dert yandı. Tempo Dergisi çok aktif, mafya ile ilgili dosya haber yapıyor. Gebze’ye davet ettik ve Mafya Üssü Dilovası Haberi çok büyük yankı yaptı. Hiç unutmuyorum o dönemin İçişleri Bakanı da Sadettin Tantan’dı. Mafya haberi uzun uzun konuşuldu, konu meclise geldi.

Kürt Fevzi ANAP İl Başkanına Saldırdı

Gebze Eskihisar hep gündemde. Anavatan Partisi iktidarda. İlçe Başkanı Merhum Enis Öztürk, gazetemize gelip Eskihisar sahiline kaçak iş yeri yapıldığını söyleyerek haber yapmamızı istedi.

Haberi yazdığımız gün iktidardaki ANAP İlçe Başkanı Enis Öztürk, Gebze Kaymakamlığı’nın önünde Kürt Fevzi tarafından saldırıya uğradı. Olay büyük yankı yaptı, dönemin İçişleri Bakanı bizzat saldırı olayı ile ilgilendi. Kürt Fevzi, Gebze Cezaevine kondu.

Acı ama gerçek, Eskihisar halen bugün de gündemde. Eskihisar’a halen çok geniş bir iskele yapılmaya çalışılıyor. Keşke bu iskele yapılmasa. Buradan tüm ilgili ve yetkililere sesleniyorum, tarih ve kültür turizminde marka olan Eskihisar’a sahip çıkalım, ranta kurban gitmesin.

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Kürşat Yılmaz ve Kara Ovacık Yayla Şenliği

Yayla şenliklerinin gündemde olduğu ve yeni yeni yapıldığı 1990’lı yıllar. Memleketimiz Giresun Espiye Karaovacık yaylasında yapılacak yayla şenliğine gurbetteki gazeteci ve dernekçiler olarak destek olduk, katkı sunduk.

Yayla şenliğine o dönem Espiye, Tirebolu, Güce ve Yağlıdere Kaymakamları, belediye başkanları, iktidar ve muhalefet tüm siyasiler sahip çıkıp, destek oldu.

Şenlik için çalışma başlatıldı, biz sade bir şenlik düzenlemek isterken. O dönem ismi çok duyulan Kürşat Yılmaz, baba memleketi Giresun Yağlıdere’de şenliğin olacağını duymuş, şenliğe destek olmuştu. Şenliğe çok ünlü sanatçılar Ali Şan, Seher Dilovan ve Kamil Sönmez gibi bir çok sanatçı katılmış, bir çok ulusal medya kuruluşu şenliği haber yapmıştı. Karaovacık Yaylası Türkiye gündemine geldi.

O dönem, Giresun Jandarma Bölge Komutanının, adı birçok yerde anılan Veli Küçük Paşanın olması dikkat çekiyor.

Yaylada geniş güvenlik önlemi alındı. Şenlikten sonra, çok geniş bir savcılık soruşturmasının yapıldığını yıllar sonra öğrenecektim.

Bugün Kocaeli Vali Yardımcısı olan Sayın Ekrem Çalık Bey’in, Kocaeli’ye Vali Yardımcısı olarak geldikten sonra, hayırlı olsun ziyaretinde Espiye Kaymakamlık anılarını anlatırken yayla şenliğinden sonra yapılan adli ve idari soruşturmayı anlattı. Yapılan işlemlerle ilgili bilgiler verdi. 20 sene sonra yaşanan olayları öğrendiğimde, geçmiş yılları hatırladım.

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Hadi ve Süleyman Özışık Kardeşler

Sedat Peker’in yayınladığı videolarla gündeme gelen Süleyman ve Hadi Özışık kardeşlerin, 1980’li yıllarda Gebze’de yaşadıklarını, Gebze bölgesinde Türkiye Gazetesi temsilciliği yaptığını acaba kaç kişi biliyor. Kendilerini ben o yıllardan tanıyorum. Özışık kardeşler ile Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen kültür programlarına katıldıktan sonra eski Gebze anılarını birlikte konuşur, paylaşırdık.

İnternet gazeteciliğinde çok başarılı olan Özışık kardeşler, keşke hep gazeteci olarak kalıp, gazetecilik mesleklerini geliştirerek başarı ile sürdürselerdi.

Gazeteci ve Belgeselci Kalmak

46 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda, gazeteci ve belgeselci kalmaya ve işimi çok iyi yapmaya çalıştım. Ticari ve siyasi hayatımla gazetecilik mesleğimi bir birine karıştırmamaya özen gösterdim.

Küçük yerlerde gazetecilik yapmak gerçekten çok zor, her an birçok tehdit ve saldırılara muhatap olabilirsiniz. Ben, birkaç saldırı hariç, ciddi bir şey yaşamadım.

Devlet bana ruhsatlı tabanca vermesine rağmen, bir süre taşıdığım silah ruhsatını iptal edip silahı iade ettim.

Evet geriye doğru baktığımda, birçok anı hatırlıyorum.

En önemlisi vicdanen rahat ve huzurluyum.

Aradan yıllar geçse de siyaset ve mafyanın gündemde olmasından üzülüyorum.

Devlet ve milletimizin geleceği için herkes işini yapmalı.

Siyaset, mafya ve ticaretin konuşulması son bulmalı.

Keşke hiçbir kanunsuzluk olmasa.

Herkes görevini çok iyi yapsa.

En iyi vatanperver görevini en iyi yapandır…