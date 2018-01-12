Mahalle başkanları atandı

AK Parti Dilovası İle Teşkilat Başkanı Mahmut Kocabay tarafından başlatılan çalışma sonrası yapılan istişareler ile AK Parti 12 Mahallede Başkan atamaları önceki gün gerçekleşti. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut'un da katıldığı törenle yetki belgelerini alan mahalle başkanları görevlerine başladı.
EĞİTİMLER BAŞLAYACAK
Mahalle Başkanları ataması ile ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Dilovası Teşkilatlanma Başkanı Mahmut Kocabay "Mahalle Başkanlarımızın atamsını gerçekleştirdik. Şimdi 2019 seçimleri için yoğun bir çalışma temposuna giriyoruz. Kısa süre içerisinde seçim eğitimlerimiz de start alacak. İki ay sürecek eğitimler ile 2019 seçimlerine daha organize bir şekilde hazırlanacağız."dedi.
ATAMASI YAPILAN MAHALLE BAŞKANLARI;
Cumhuriyet Mahallesi Başkanı Yüksel Köse
Çerkeşli Mahalle Başkanı Fatih Öznur
Demirciler Mahalle Başkanı Salih Yalçın
Dilisklesi Mahalle Başkanı Ayhan Dursun
Fatih Mahalle Başkanı Talip Şatır
Kayapınar Mahalle Başkan Celal Yalçın
Köseler Mahalle Başkanı Seyit Ahmet Duman
Mimarsinan Mahalle Başkanı Ziyaettin Taşdemir
Orhangazi Mahalle Başkanı Ersin Toprak
Tavşancıl Mahalle Başkanı Murat Güngör
Tepecik Mahalle Başkanı Muhammet Balta
Turgut Özal Mahalle Başkanı Rıdvan Yalçın