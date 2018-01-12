Mahalle başkanları atandı

AK Parti Dilovası İle Teşkilat Başkanı Mahmut Kocabay tarafından başlatılan çalışma sonrası yapılan istişareler ile AK Parti 12 Mahallede Başkan atamaları önceki gün gerçekleşti. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut'un da katıldığı törenle yetki belgelerini alan mahalle başkanları görevlerine başladı.



EĞİTİMLER BAŞLAYACAK



Mahalle Başkanları ataması ile ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Dilovası Teşkilatlanma Başkanı Mahmut Kocabay "Mahalle Başkanlarımızın atamsını gerçekleştirdik. Şimdi 2019 seçimleri için yoğun bir çalışma temposuna giriyoruz. Kısa süre içerisinde seçim eğitimlerimiz de start alacak. İki ay sürecek eğitimler ile 2019 seçimlerine daha organize bir şekilde hazırlanacağız."dedi.



ATAMASI YAPILAN MAHALLE BAŞKANLARI;



Cumhuriyet Mahallesi Başkanı Yüksel Köse

Çerkeşli Mahalle Başkanı Fatih Öznur

Demirciler Mahalle Başkanı Salih Yalçın

Dilisklesi Mahalle Başkanı Ayhan Dursun

Fatih Mahalle Başkanı Talip Şatır

Kayapınar Mahalle Başkan Celal Yalçın

Köseler Mahalle Başkanı Seyit Ahmet Duman

Mimarsinan Mahalle Başkanı Ziyaettin Taşdemir

Orhangazi Mahalle Başkanı Ersin Toprak

Tavşancıl Mahalle Başkanı Murat Güngör

Tepecik Mahalle Başkanı Muhammet Balta

Turgut Özal Mahalle Başkanı Rıdvan Yalçın