Mahalle İftar Programları Devam Ediyor

Cumhuriyet Mahallesinde iki farklı nokta da düzenlenen iftar programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açan Demirci, tüm masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Cumhuriyet Mahallesi Sazlıdere mevkii ve Özgünkent sitesinde gerçekleşen iftar programına katılan yaklaşık 2 bin kişi hep birlikte olmanın keyfini ve bereketini yaşadı.

Meddah, Hacivat-Karagöz, İftar Sonrası Çocukların Gözdesi