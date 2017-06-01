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Mahalle İftar Programları Devam Ediyor

Her yıl düzenlediği mahalle iftar programlarıyla binlerce Çayırova’lıyı bir araya getiren Çayırova Belediyesi, ikinci iftar programını Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleştirdi.

Mahalle İftar Programları Devam Ediyor

01 Haziran 2017 Perşembe 14:56

 Cumhuriyet Mahallesinde iki farklı nokta da düzenlenen iftar programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açan Demirci, tüm masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Cumhuriyet Mahallesi Sazlıdere mevkii ve Özgünkent sitesinde gerçekleşen iftar programına katılan yaklaşık 2 bin kişi hep birlikte olmanın keyfini ve bereketini yaşadı.
Meddah, Hacivat-Karagöz, İftar Sonrası Çocukların Gözdesi 
İftar sonrası katılımcılara çeşitli sürprizler hazırlayan Çayırova Belediyesi, kurduğu noktalarda Pamuk Şekeri, Patlamış Mısır ve Mesir Macunu ikramında bulundu. Çocuklar için hazırlanan özel alanlarda çeşitli oyun ve gösterilerle geceyi çocuklar için daha anlamlı hale getiren belediye, Hacivat Karagöz, orta oyunu ve Meddah gösterileriyle tüm izleyicilere hitap eden gösterilerle beğeni topladı. “Nerde o eski ramazanlar” diyen mahalle sakinleri, böyle güzel bir organizasyonla eski ramazanları yaşatan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye teşekkür ettiler

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