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Mahalle Konakları ücretsiz olacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Mahalle Konakları, vatandaşlara söz, nişan ve taziye için ücretsiz tahsis edilecek. Uygulama vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken Başkan Bıyık, “ Halkımızın kendi malı olan Mahalle Konaklarımızı vatandaşımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.

Mahalle Konakları ücretsiz olacak

18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:33

Göreve geldiği günden itibaren vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapan ve bu yönde adımlar atan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap veriyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla Mahalle Konakları vatandaşlara ücretsiz olarak kullandırılacak. Darıca’nın farklı birçok noktasında bulunan Mahalle Konakları artık vatandaşların mutlu ve üzüntülü günlerini paylaştığı adres olacak. Bağlarbaşı, Osmangazi ve Kazım Karabekir mahallelerinde faaliyet gösteren mahalle konakları artık söz, nişan ve cenazelerde taziyelere ev sahipliği yapacak. Ücretsiz olarak mahalle konaklarından faydalanabilecek olan vatandaşların bilgi için mahalle konaklarıyla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

BIYIK: “VATANDAŞIMIZIN KENDİ MALINI YİNE VATANDAŞIMIZA SUNUYORUZ”
Sosyal belediyecilik ilkesiyle Darıcalılarn hayatını kolaylaştıran işlere imza atmak istediklerini kaydeden ve bu yönde çalıştıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Seçim meydanlarında vatandaşlarımıza hayatlarına dokunan ve kolaylaştıran projeler için söz vermiştik. Göreve geldiğimiz günden itibaren de bu doğrultuda canla başla çalışıyoruz. Mahalle konaklarımız vatandaşımızın kendi malı. Dolayısıyla vatandaşımızın kendi malını yine vatandaşımızın kullanımına açıyoruz. İsteyen herkes ücretsiz olarak mahalle konaklarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilecek.  Söz, nişan gibi mutlu günlerinde olduğu gibi cenaze gibi acı günlerinde de belediye olarak vatandaşımızın yanında olacağız” diye konuştu.

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