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Mahalle Konakları Yaza Hazır

Darıca’da geçtiğimiz aylarda temelleri atılan mahalle konaklarında inşaat çalışmaları ara vermeden devam ederken, Darıca Belediyesi yılsonuna kadar mahalle konaklarını hizmete açmayı planlıyor.

Mahalle Konakları Yaza Hazır

13 Haziran 2017 Salı 15:17

Darıca’lı Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim’in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit J.Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı ve Osmangazi Mahallesi Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR

Darıca’lı şehitlerin isimlerinin verildiği mahalle konaklarında şehitlerimizin isimlerini yaşatacak olan Darıca Belediyesi, içerisinde mahalle muhtarlıkların yanı sıra çok amaçlı salon, aile sağlık merkezi, kütüphane, okuma salonu, cafe ve mescid gibi alanları da barındıracak olan çok amaçlı mahalle konaklarında vatandaşlara hizmet verecek.

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