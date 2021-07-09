MAHALLE MECLİSLERİ ADEM YAVUZ'DAN BAŞLADI

Mahalle Meclislerinin yeniden startını Adem Yavuz’dan veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Adem Yavuz Mahallemizde 27 yıldır dava gören, tapu sorununun çözümüne ilişkin ilgili bakanlık tarafından devir imzası atıldı. Bu müjdeyi sizlerle de paylaşıyorum. Hayırlı olsun” dedi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mahalle Meclislerini tekrar Adem Yavuz Mahallesi’nden başlattı. Pandemi döneminde ara verilen Gebze Belediyesi Mahalle Meclislerinin ilki Adem Yavuz Mahallesi’nde kapalı pazar yeri kompleksinde gerçekleştirildi. Mahalle meclisine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Adem Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz, AK Parti Mahalle Başkanı Kenan Yeşilyurt, belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, Ali Kaya, Yusuf Burkut, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

KAYA: YÜREKTEN KUTLARIM

Toplantı öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, “Gönül belediyeciliği kapsamında Gebze’mizin her köşesini karış karış imar eden, halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen belediye başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum. Gebze’miz vizyon projelerle bundan sonrada tanışacak inşallah. Hayırlı hizmetlerde buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLK MECLİS ADEM YAVUZ’DA

İlçe Başkanı Kaya’nın ardından konuşmasına mahallede yapılan hizmetlere ilişkin bilgilendirmede bulunarak başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şu ifadelere yer verdi: “Uzun bir aradan sonra Halk Meclisi’nde bir aradayız. Gönüllerimiz birdi. Pandemi sonrasında ilk meclisimizi yine buradan Adem Yavuz Mahallesi’nden başlatmış oluyoruz. Rabbim vatanımızı, milletimizi tüm musibetlerden muhafaza eylesin. Değerli komşularımız, hemşerilerimiz, kardeşlerimiz; pandemi döneminde bir imtihan sürecini beraberce yaşadık.

TEMEL HİZMETLER AKSAMADI

Adem Yavuz Mahallemizde, diğer mahallelerimizde olduğu gibi temel belediyecilik çalışmalarımız aksamadan ve hızla devam ediyor, bundan sonrada edecek. Biz öncelikli olarak yapısal sorun dediğimiz, mülkiyet ve hukuki sorunları çözme gayretinde olduk. Adem Yavuz Mahallemizde 27 yıldır dava gören, tapu sorunu olan bir bölgemiz var.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Yaptığımız görüşmeler ve yürütülen süreç sonrasında konunun çözümüne ilişkin ilgili bakanlık tarafından devir imzası atıldı. Bu müjdeyi sizlerle de paylaşıyorum. Önümüzdeki günlerde bizde vatandaşlarımıza devrine ilişkin çalışmaları başlatmış olacağız. 27 yıllık sorunu hep birlikte çözmüş olacağız siz değerli mahalle sakinlerimize hayırlı olsun.” Konuşmaların ardından toplantıya katılan mahalle sakinleri Başkan Büyükgöz’e sorularını yöneltti. Mahalle Meclisi toplantısı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

































