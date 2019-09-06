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Mahalle Meclisleri sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz söz verdiği gibi Mahalle Meclislerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Mahalle Meclisleri sürüyor

06 Eylül 2019 Cuma 17:40

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz söz verdiği gibi Mahalle Meclislerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.  Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz söz verdiği gibi Mahalle Meclisleri ile mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Her fırsatta ulaşılabilir Başkan olacağını ifade eden Başkan Büyükgöz başkanlığında gerçekleşen Gaziler ve Barış Mahalle Meclislerine Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri,  mahalle muhtarları, ilgili birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

HİZMETLERİ ANLATTI SORULARI CEVAPLADI

Gaziler mahallesi ve Barış mahallesinde gerçekleşen mahalle meclislerinde Başkan Büyükgöz mahallere yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Hizmet için bu makamlarda olduklarını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Kimse demesin ki ben başkana ulaşamıyorum, derdimi anlatamıyorum. Telefonum her zaman açık. Belediyenin asıl sahibi sizlersiniz. Her hafta halk buluşmaları ile vatandaşımızı dinliyoruz. Bunun yanı sıra gelemeyen vatandaşlarımız için mahalle Meclisleri ile mahallelerinde bir araya geliyoruz” dedi. Hizmetler hakkında bilgi verdikten sonra Başkan Büyükgöz mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi çözüm önerilerini aldı.


 

 

 

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