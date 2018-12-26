Mahalleli Adayına Sahip Çıktı

CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun seçim çalışmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi’nde Adnan Civil başkanlığındaki Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne konuk oldu.



Toplantı'da Dursun’a CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan ve Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli de eşlik etti. Mahalleli yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Dursun’a sevgisini ve desteğini de sergiledi.



'Kentsel dönüşüm ilan edilen yerde yapı kayıt belgesi olmaz!'

Toplantının ana gündem maddesini imar barışı ve yapı kayıt belgesi oluşturdu. Aynı zamanda Gebze Rantsal Dönüşümle Mücadele Platformu’nun gönüllü hukuk danışmanlığını sürdüren ve mahallelinin tapu sorunu ile yakından ilgilenen Recep Dursun, vatandaşı yapı kayıt belgesi için başvuruda bulunmamaları, başvuruda bulunanların ise ödeme yapmamaları konusunda uyardı. Dursun, “3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16’ncı maddeye göre, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerde yapı kayıt belgesi olmaz” dedi.



Kılıçdaroğlu’ndan Dursun’u aday göstermesini istemişlerdi

Toplantıya Hürriyet Mahallesi Derneği Muhtarı Ekrem Çakır, Yavuz Selim Mahallesi Derneği Başkanı Osman Karaman ile birlikte çok sayıda yurttaş da katıldı. Beylikbağı ve civar mahallelerden vatandaşların kısa süre önce tapu sorununun çözümü amacıyla gittiği Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Recep Dursun’un belediye başkan adayı gösterilmesini isteyen mahalleli toplantıda da desteğini sürdürdü.

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz toplantıda mahallelinin bu talebini hatırlatarak, “Recep Dursun’un adayımız olmasını siz istediniz ve aday çıkarttınız. Bu saatten sonra adayımız sizlere emanettir” dedi.

Hürriyet Mahallesi Derneği Başkanı Adnan Civil, altı yıldır tapu mücadelelerine destek veren Recep Dursun’u yerel seçimlerde desteklediklerini kaydetti. Dernek yönetiminden Mustafa Cebeci de toplantıda söz alarak Dursun’a desteklerinin sürdüğünü ve bu yerel seçimde Gebze’ye belediye başkanı seçilmesi için elinden geleni yapacaklarını kaydetti.