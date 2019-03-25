Mahalleliden Törk’e Destek!

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk seçim ofisi açılışlarına dün Sırasöğütler Mahallesi İmece Merkezi’nden başladı. Seçim ofisi açılışına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Gürel Yıldırım, İyi Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız ve binlerce mahalleli katıldı. Sırasöğütler İmece Merkezi açılışında CHP Darıca İlçe Başkanı Gürel Yıldırım ve İyi Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız birer selamlama konuşması yaptı.

TÖRK SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRECEK

İlçe başkanlarının ardından bir konuşma yapan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Önümüzde bir yerel seçim var. Darıca’da 3 parti ve 3 aday var. Hangi aday belediyeyi daha iyi yönetir, hangisi daha hizmet eder ona bakın. Seçimi genel seçim havasına sokmak isteyenlere gereken cevabı verin. Belediyeleri Cumhurbaşkanı ya da partilerin genel başkanları yönetmeyecek. Darıca’da da inşaat yüksek mühendisi olan, kentin her mahallesini karış karış ezbere bilen, Darıca’nın sorularını yakından takip eden ve yıllardır bu sorunlara çözüm getirecek projeler üzerinde çalışan Darıca’da Yakup Törk’e oyumuzu veriyoruz. Ben de Komşuluk hakkı olarak Yakup Törk’e oy istiyorum.” dedi.

MAHALLENİN SORUNLARI GÖZARDI EDİLDİ

CHP Kocaeli Milletvekili’nin ardından kendisini coşku ile karşılayan binlerce mahalleliye seslenen CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Birilerine korku saldığınız için, Darıca’nın evladına sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Sırasöğütler Mahallesi hak ettiği değeri göremeyen bir mahalle. Gençlerin spor yapacağı alan yok. Kadın merkezleri yapılmadı. Mahallelinin sorunları göz ardı edildi, istekleri gerçekleştirilmedi. Bu kentin kaynaklarını bu kentin insanlarına kullanmadılar. Ben göreve geldiğimde sadece sizlerden emir alan bir kardeşiniz olarak Darıca’ya sahip çıkacağım.

HAKARET EDİP, İFTİRA ATIYORLAR

Eğer son 15 yılda yapılanlardan memnunsanız mevcut yönetimin devamı olan adaya oy veririsiniz. Eğer memnun değilseniz ben değişimin temsilcisi olarak buradayım. Sonuna kadar verdiğiniz oy için çalışacağım. Kimseyi mahcup etmeyeceğim. Şimdi mevcut yönetimin devamı olan aday çıkmış projeler anlatıyor. 15 yıldır neredeydin? 9 yıl ilçe başkanlığı yaptın, şimdiye kadar bu eksikliklerin hiçbirini nasıl göremedin? İkamet ettiği mahalleye bile bir yararı dokunmayan bu aday şimdi bana kalkmış türlü hakaretler edip, iftiralar atıyor. Darıca’nın evladına laf söylenmesine müsaade etmeyin.

CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ

Buraya her gün bir bakan ve vekil geliyor. Benimle ilgili kirli ittifakı var deniliyor. Ben hiçbir zaman milletin değerleri ile barışık olmayan kimse ile birlikte olmadım. Devletine bağlı, bu kentte yaşayan biriyim. Kimse benim vatanseverliğimi sorgulayamaz. Altında kalırsınız. Siz kimlerle berabersiniz? Çayırova Belediyesi’nin özel kalemi 3 gün önce Darıca Belediyesi’ne atandı. Muzaffer Efendi bana iftiralar atacağına şimdiden belirleyip sözler verdiğin özel kalem müdürün olan Cengiz Gürkan’ı anlat. Bu kenti talan etmek isteyenlere 31 Mart’ta cevabını sandıkta verelim.” Yapılan konuşmaların ardından CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk mitinge katılan herkese teşekkür ederek mahallenin evine konuk oldu.