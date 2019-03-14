AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek'in annesi, 70 yaşındaki Emine Civelek vefat etti. 5 çocuk annesi Emine Civelek'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kullar Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Gazete Gebze ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
Mahmut Civelek'in annesi vefat etti!
AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek annesini kaybetti.
AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek'in annesi, 70 yaşındaki Emine Civelek vefat etti. 5 çocuk annesi Emine Civelek'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kullar Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Gazete Gebze ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.