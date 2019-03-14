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Mahmut Civelek'in annesi vefat etti!

AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek annesini kaybetti.

Mahmut Civelek'in annesi vefat etti!

14 Mart 2019 Perşembe 11:53

AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek'in annesi, 70 yaşındaki Emine Civelek vefat etti. 5 çocuk annesi Emine Civelek'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kullar Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Gazete Gebze ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

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