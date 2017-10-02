Mahsur kalan kedi itfaiyeyi seferber etti

İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan iki apartman arasından gelen kedi sesleri üzerine apartman sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden Kocaeli İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Seslerin bir binanın bodrum katından geldiğini belirten vatandaşlar iki gündür durumun devam ettiğini söylediler. Kediyi kurtarmak için gelen sesleri takip eden ekipler, kedinin iki bina arasındaki boşlukta olduğunu fark ettiler. Kedinin sıkışmadığını belirten itfaiye ekipleri uzun süre kediyi girdiği boşluktan çıkarmaya çalıştılar. Kediye ulaşamayan ekipler, boşluğun çıkışına et koyarak kedinin çıkabileceğini söylediler. Aksi bir durumdan tekrar İtfaiyeyi aramalarını belirten ekipler olay yerinden ayrıldılar.

Kedinin balkonlara bırakılan yemekleri yediğini fakat yaklaşık 10 gündür kayıp olduğunu söyleyen apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.