Maket uçaklarıyla Mehmetçiğin yanında

Çocuklar Afrin’de terörle mücadele eden asker abilerine destek olmak için ahşaptan uçaklar yaptılar.

Kocaeli’de çocuklardan Afrin’de huzur ve güvenliği sağlamak üzere operasyon düzenleyen Mehmetçik’e anlamlı bir destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Mehmet Ali Kağıtçı Kağıt Müzesi Ahşap Atölyesi’nde yarıyıl tatillerini değerlendiren küçük çocuklar ahşaptan maketler yaptılar. Bu maketlerden en anlamlısı kanadında Türkiye, kuyruk kısmında ise Afrin operasyonunun adı “Zeytindalı” olandı.

UÇAK MAKETİ

Sınır ötesinde Afrin’de TSK’nın terör örgütüne karşı yürüttüğü harekat devam ederken yurt içinden de destekler eksilmiyor. Kahraman Mehmetçiği her an hatırlayan ana babalar dualarını esirgemezken küçük çocuklar da kendilerince asker abilerine moral oluyorlar. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Seka Mehmet Ali Kağıtçı Kağıt Müzesi Ahşap Atölyesi’ndeki yaklaşık 10 öğrenci maket çalışması yaptı.

ABİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Uçak maketi üzerinde çalışan çocuklar, maketlerinin kanadına Türkiye, kuyruk kısmına da Zeytindalı yazarak Afrin semalarında uçuş yapan kahraman pilotlara gönderme yaptılar. Maket parçalarını dikkatli bir şekilde kesen çocuklar, parçaları bir araya getirerek uçak maketi oluşturdular. Maketleri yaparken çok heyecanlandıklarını belirten çocuklar asker abilerinin her zaman yanında olduklarını, Zeytindalı operasyonunu başarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını belirttiler.