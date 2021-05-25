Makyaj Artistlerinin Güzellik Sırrını Biliyor musun?

Profesyonel ve güzel bir makyaj uygulaması için en önemli adımlardan biri makyaj öncesinde cildi makyaja hazırlamaktır. Bunun için de en temel kullanılan ürün şüphesiz makyaj bazıdır. Birçok kişi makyaj uygulaması yaparken bu adımı atlasa da makyajın kalıcılığı ve kusursuz görünmesini sağlamak için önem taşır.

Makyaj bazı, genel olarak cilde uygulayacağınız fondöten, bb krem veya kapatıcının ciltteki örtücülüğünü arttırmaktadır. Böylece ciltteki siyah nokta, akne veya leke gibi cilt problemlerinin gizlenmesine yardımcı olur ve pürüzsüz görünüm sağlar. O halde gelin birlikte makyaj artistlerinin sırrı olan makyaj bazı, nemlendirici ve maske olarak 3 farklı aşamada kullanabileceğiniz Embryolisse Lait Creme Concentre krem ürününü inceleyelim….

Normal, yağlı, karma veya hassas tüm cilt tipleri için geliştirilmiş konsantre bakım kremidir. İçeriğinde bulunan temel yağ asitleri ve vitamin cildi çevresel etkenlere karşı korur. Formülünde bulunan shea yağı, balmumu, soya proteinleri ve aloe vera cildi nemlendirmeye yardımcı olurken cildi makyaja hazır hale getirir. Embryolisse krem, makyaj artistlerinin vazgeçilmezleri arasında yer almayı başarmıştır. Fondötenin veya kapatıcının ciltte daha aydınlık görünmesini sağlar. Peki bu ürünün makyaj altı baz dışında hangi cilt bakım adımlarında da kullanabileceğinizi merak ediyor musunuz? Hemen anlatalım…

Nemlendirici

Cildi temizledikten sonraki önemli adım nemlendirici uygulamaktır. Günlük olarak kullanıma uygun geliştirilen Embryolisse krem cildi derinlemesine nemlendirir ve canlılık kazandırır.

Nem maskesi

Cilt bakımında haftalık olarak uygulayabileceğiniz aşamalardan biri de maskedir. Kuru ve nemsiz bir cilde sahipseniz Embryolisse krem tam da size göre diyebiliriz. Temizlenmiş cilde ince bir tabaka halinde uygulayın 15 dakika beklettikten sonra kalan kremi cildinize iyice yedirin. Etkili sonuç alabilmek için uygulamayı cildinizin neme ihtiyaç duyduğu zamanlarda tekrarlamanızı tavsiye ederiz. Embryolisse krem kullananlar tarafından da sıkça tercih edilmektedir.

Paris’in ünlü dermatologları ile geliştirilen Embryolisse markası nemlendirici, anti-aging, makyaj temizleme ürünleri gibi birçok ürün çeşidini yelpazesinde bulundurur. Embryolisse Türkiye’de de deneyenlerin beğenisini kazanmayı başarmıştır.

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AA