İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışma ve uygulamalar neticesinde; Evden hırsızlık olaylarında yüzde 51, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 2, oto hırsızlığında yüzde 44, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 33, motosiklet hırsızlığında yüzde 50 ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 5'lik azalış meydana gelmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan asayiş uygulamaları, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilerek görünürlüğün arttırılması, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre önemli oranlarda azalma sağlanmıştır. Mesai mevhumu gözetmeksizin özellikle Pandemi sürecinde alınan karar ve tedbirleri titizlikle uygulayan, suçların önlenmesi ve çözülmesi noktasında çalışmalarını aralıksız kararlılıkla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.
Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı
Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik güçlerimizce alınan tedbir, uygulama ve çalışmalar neticesinde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre azalma yaşandı
İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışma ve uygulamalar neticesinde; Evden hırsızlık olaylarında yüzde 51, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 2, oto hırsızlığında yüzde 44, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 33, motosiklet hırsızlığında yüzde 50 ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 5'lik azalış meydana gelmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan asayiş uygulamaları, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilerek görünürlüğün arttırılması, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre önemli oranlarda azalma sağlanmıştır. Mesai mevhumu gözetmeksizin özellikle Pandemi sürecinde alınan karar ve tedbirleri titizlikle uygulayan, suçların önlenmesi ve çözülmesi noktasında çalışmalarını aralıksız kararlılıkla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.