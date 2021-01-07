Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar Azaldı

. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması, şüphelilerin kontrol edilerek aranan kişilerin yakalanması, çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik yapılan uygulamalar neticesinde bir önceki yıla oranla İlimiz genelinde mal varlığına yönelik işlenen suçlarda Emniyet sorumluluk bölgesinde %49, Jandarma sorumluluk bölgesinde %28’lik bir azalma sağlanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışma ve uygulamalar neticesinde; Evden hırsızlık olaylarında yüzde 50, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 32, oto hırsızlığında yüzde 56, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 64, motosiklet hırsızlığında yüzde 46, kapkaç olaylarında yüzde 79, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığında yüzde 18, yağma-gasp olaylarında yüzde 23, yankesicilik olaylarında yüzde 75 ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 50'lik azalış meydana gelmiştir.



İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışma ve uygulamalar neticesinde; Evden hırsızlık olaylarında yüzde 51, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 2, oto hırsızlığında yüzde 44, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 33, motosiklet hırsızlığında yüzde 50 ve açıktan hırsızlık olaylarında yüzde 5'lik azalış meydana gelmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan asayiş uygulamaları, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilerek görünürlüğün arttırılması, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre önemli oranlarda azalma sağlanmıştır. Mesai mevhumu gözetmeksizin özellikle Pandemi sürecinde alınan karar ve tedbirleri titizlikle uygulayan, suçların önlenmesi ve çözülmesi noktasında çalışmalarını aralıksız kararlılıkla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ























