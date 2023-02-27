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Malatya’da Arama Kurtarma Çalışmaları Dron İle Görüntülendi

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 kişinin bulunduğu 5 katlı bir binadaki çalışma havadan görüntülendi.

Malatya'da Arama Kurtarma Çalışmaları Dron İle Görüntülendi

27 Şubat 2023 Pazartesi 15:06

 MALATYA (İHA) - Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 kişinin bulunduğu 5 katlı bir binadaki çalışma havadan görüntülendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. AFAD, saha tarama çalışmaları sonucunda, yıkılan binalar olduğunu duyurdu. AFAD, şehrin farklı noktasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Malatya’da enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 5 katlı bir binada 3 kişiyi arama kurtarma çalışması dron ile görüntülendi.

İHA
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