Malazgirt Ruhu Yeniden Yaşandı

Türklere Anadolu’yu ebedi yurt yapan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde Devletin zirvesi her yıl olduğu gibi bu yıl da özel önem verdi.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Aynı ruh ve heyecanla büyük zaferin yıl dönümünde şehitlerimiz yad edilirken, Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem Belgesel programı yapımcısı İsmail Kahraman da kutlamalarda yer aldı.







Malazgirt ve Ahlat’ta yapılan kutlama programlarına ilimizden davet edilen tek Gazeteci olan kahraman önce Erzurum’a oradan Ağrı üzerinden Van’a geçerek belgesel çekimleri gerçekleştirdi. Daha sonra Ahlat ve Malazgirt’te yapılan kutlamaları takip eden Kahraman, izlenimlerini gezi yazısıyla aktardı.





http://www.gebzegazetesi.com/malazgirt-zaferinin-yil-donumunde-devri-alem-farki-makale,2664.html