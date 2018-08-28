Malazgirt Ruhu Yeniden Yaşandı

Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 947. Yıl dönümü etkinlikleri için Türkiye’den bir çok sivil toplum örgütünün üye olduğu Yedi Renk, Tek Yürek Platformu üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen Malazgirt ve Ahlat’daki anma toplantılarına katılıp, Devri Alem Belgesel TV programı olarak çekimler gerçekleştirdik.

Anma programı coşkulu bir hava içinde geçti. Başkan Erdoğan, Ahlat’da tarihi Selçuklu mezarlığını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Daha sonra Meclis Başkanı Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlarının katılımı ile Malazgirt’de 70 bin kişinin katılımı ile muhteşem bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan. Ahlat’a on dönüm yer üzerine bir alanda Sultan Alparslan Otağı kurulacağını açıkladı.

Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyelerinin aralarında olduğu Okçular Vakfı’nın organizasyonu ile gerçekleşen anma programı Malazgirt tarihi milli parkında düzenlendi.

Belgeselci olarak katıldığım programda Milli Parklar Genel Müdürü, Okçular Vakfı Başkanı ve Orman Bakan yardımcısı Başta olmak üzere bir çok kişi ve kuruluş yetkilileri ile söyleşi yapma imkanımız oldu.

Malazgirt Zaferi ve Ruhu Adı ile hazırlayacağımız Belgeseli Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net olarak ulusal ve bölgesel TV kanallarına yayınlanmak üzere göndereceğiz.

Daha önce hazırladığımız Belgeseli sizlerle Malazgirt’den Paylaşıyor tüm şehitlerimizin ruhu için hep birlikte Bir Fatiha Üç İhlas-ı Şerif okuyup, Ruhlarına hediye etmeye davet ediyorum:

Malazgirt Belgeseli:

AHLAT'A CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ

Malazgirt’te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cümleleri kullandı: “Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.

"MALAZGİRT RUHUNU UNUTURSAK NE ÖNCEMİZ KALIR NE SONRAMIZ"

Fetih zulme karşı başkaldırının adıdır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt’te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.

"MESELE TÜRKİYE"

En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursak ve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir. Bir kez daha Malazgirt zaferimizin 947. Yılını tebrik ediyorum. Bu gazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

- Malazgirt zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi. Malazgirt zaferi İstanbul’un fethinin mutlak bir habercisi Türkiye cumhuriyetinin muhkem bir harcıdır. Malazgirt’te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu’da parlak bir istikbal kazandık.

- Malazgirt Zaferi askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür.

- Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

- Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar.

- Büyük Türkiye'de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir.

- Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar.

- Muhataplarımıza, bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek, ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşım göstermelerini tavsiye ediyorum.